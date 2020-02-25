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"توافق تام" بين الجزائر وقطر حول كل القضايا الإقليمية والدولية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 15:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرات
&quot;توافق تام&quot; بين الجزائر وقطر حول كل القضايا الإقليمية والدولية

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على وجود "توافق تام" بين الجزائر وقطر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقال السيد تبون, في ندوة صحفية مشتركة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر، "كان لنا محادثات ثنائية توسعت لأعضاء وفدي البلدين" ، وتم خلال هذه المحادثات التأكيد على وجود "توافق تام بين البلدين حول كل النقاط التي طرحت أثناء المحادثات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو جهوية تتعلق بالقضايا الخاصة بالعالم العربي و تلك المتعلقة بالشأن الدولي".

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وأعرب الرئيس تبون عن أمله في استمرار هذا التوافق الذي يجمع بين البلدين، معبرا عن شكره للشيخ تميم على زيارته للجزائر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 15:33
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"توافق تام" بين الجزائر وقطر حول كل القضايا الإقليمية والدولية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 15:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرة   شارك

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