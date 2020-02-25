"توافق تام" بين الجزائر وقطر حول كل القضايا الإقليمية والدولية

وقال السيد تبون, في ندوة صحفية مشتركة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر، "كان لنا محادثات ثنائية توسعت لأعضاء وفدي البلدين" ، وتم خلال هذه المحادثات التأكيد على وجود "توافق تام بين البلدين حول كل النقاط التي طرحت أثناء المحادثات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو جهوية تتعلق بالقضايا الخاصة بالعالم العربي و تلك المتعلقة بالشأن الدولي".

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