ملتقى بالجزائر العاصمة حول "تطور الصناعات العسكرية وانعكاساتها"

الجزائر - نظم المعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ملتقى حول "تطور الصناعات العسكرية وانعكاساتها"، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار تجسيد برنامج النشاطات العلمية لسنة 2019-2020، نظم المعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، ملتقى حول +تطور الصناعات العسكرية وانعكاساتها+".

وأشرف على افتتاح أشغال هذا الملتقى رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء علي عكروم بحضور إطارات من الجيش الوطني الشعبي وباحثين جامعيين وممثلين عن هيئات التكوين التابعة لوزارة الدفاع الوطني بالإضافة إلى مشاركة الملحقين العسكريين المعتمدين في الجزائر.

للإشارة، يهدف هذا الملتقى إلى "تسليط الضوء على الأهمية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتطوير الصناعات العسكرية خاصة من خلال التحكم في التكنولوجيات الدقيقة، وصيانة أنظمة الأسلحة وتصميم وإنتاج وتطوير المعدات والتجهيزات الضرورية لضمان الجاهزية العملياتية لقواتنا المسلحة".