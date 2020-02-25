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المحادثات بين الرئيس تبون وأمير دولة قطر تتوسع الى أعضاء وفدي البلدين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 14:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
المحادثات بين الرئيس تبون وأمير دولة قطر تتوسع الى أعضاء وفدي البلدين

الجزائر- توسعت المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, مع أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وشارك في هذه المحادثات, التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية, عن الجانب الجزائري, كل من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ووزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي ووزير المالية عبد الرحمن راوية و الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية, بلعيد محند أوسعيد.

وعن الجانب القطري, حضر كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير المالية الشيخ علي شريف العمادي.

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وكان أمير دولة قطر قد حل صباح اليوم الثلاثاء بالجزائر في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

آخر تعديل على الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 14:05
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المحادثات بين الرئيس تبون وأمير دولة قطر تتوسع الى أعضاء وفدي البلدين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 14:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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