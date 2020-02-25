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مجلس الامة يشارك بتونس في مؤتمر يخص برلمانيات الشرق الاوسط وشمال إفريقيا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 12:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

الجزائر - يشارك مجلس الامة في مؤتمر يخص برلمانيات الشرق الاوسط وشمال إفريقيا يعنى بالتدريب والربط الشبكي وذلك يومي 26 و27 فبراير الجاري بالعاصمة التونسية، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للغرفة العليا للبرلمان.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا المؤتمر, المنظم من طرف كندا بالتعاون مع منتدى الفدراليات ومركز المرأة العربية للتكوين و البحث "كوثر", يهدف الى "التمكين الاقتصادي للنساء وتحديد العراقيل التي تواجه المساواة، ويوفر فضاء للنقاش وتبادل التجارب والخبرات في إطار برنامج يتمحور حول العنف ضد النساء وأهداف التنمية المستدامة والتواصل الرقمي".

ويتضمن جدول الاعمال مناقشة محاور "النساء البرلمانيات كفاعل في التغيير وفقا لبنود برنامج التنمية المستدامة لاسيما منها الاهداف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والتمكين للنساء ومسألة التغيرات المناخية" وكذا "ممارسة العنف ضد النساء في حالات السلم والنزاع : دور البرلمانيات والنساء الرائدات في الوقاية من العنف ضد النساء بأنواعه السياسي والجنسي واللفظي والمعنوي".

ويمثل مجلس الامة في هذا الاجتماع نائب رئيس مجلس الامة, لويزة شاشوة.

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مجلس الامة يشارك بتونس في مؤتمر يخص برلمانيات الشرق الاوسط وشمال إفريقيا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 12:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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