أمير دولة قطر يشرع في زيارة رسمية الى الجزائر

و كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بحضور وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم و شخصيات سامية في الدولة.
و ستكون لأمير دولة قطر محادثات مع رئيس الجمهورية تتناول تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - شرع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, الثلاثاء في زيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق يوما واحدا.
و كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بحضور وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم و شخصيات سامية في الدولة.
و ستكون لأمير دولة قطر محادثات مع رئيس الجمهورية تتناول تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.