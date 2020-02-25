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أمير دولة قطر يشرع في زيارة رسمية الى الجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 10:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 83 مرات
أمير دولة قطر يشرع في زيارة رسمية الى الجزائر

الجزائر - شرع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, الثلاثاء في زيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق يوما واحدا.

و كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بحضور وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم و شخصيات سامية في الدولة. 

و ستكون لأمير دولة قطر محادثات مع رئيس الجمهورية تتناول تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

آخر تعديل على الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 12:49
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أمير دولة قطر يشرع في زيارة رسمية الى الجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 10:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 83 مرة   شارك

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