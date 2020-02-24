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مجلس قضاء البليدة: ممثل النيابة العامة لمحكمة الأربعاء لم تصدر عنه أي عبارات تمس برموز الثورة

  أدرج يـوم : الإثنين, 24 شباط/فبراير 2020 19:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

البليدة - أكدت النيابة العامة لمجلس قضاء البليدة اليوم الاثنين أن "ممثل النيابة العامة لم تصدر عنه أي عبارات من شأنها المساس برموز الثورة التحريرية أو شخص الشهيد عبان رمضان".

وجاء في بيان صحفي لهذه الهيئة تلقت "وأج" نسخة منه : "تعلم النيابة العامة لمجلس قضاء البليدة الرأي العام أنها تفند ما تداولته بعض وسائل الإعلام الخاصة و بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مجريات محاكمة المدعو (ح.ح) بمحكمة الأربعاء يوم 20 فبراير الجاري".

وأضاف البيان أنه "وبعد التحري حول مجريات هذه المحاكمة تبين أن ممثل النيابة العامة بالجلسة المذكورة لم تصدر عنه أي عبارات من شأنها المساس برموز الثورة التحريرية أو شخص الشهيد عبان رمضان".

وذكر البيان أنه أثناء هذه المحاكمة رافع ممثل النيابة العامة لأجل إثبات أركان الجريمة المتابع بها المتهم طبقا للصلاحيات المخولة له قانونا.

كما أشار البيان أنه "وخلافا لما تم تداوله فانه وبعد الانتهاء من المرافعات انصرفت المحكمة للمداولة وليس بسبب طارئ من طوارئ الجلسة يكون قد وقع بين ممثل النيابة وهيئة دفاع المتهم".

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مجلس قضاء البليدة: ممثل النيابة العامة لمحكمة الأربعاء لم تصدر عنه أي عبارات تمس برموز الثورة
  أدرج يـوم : الإثنين, 24 شباط/فبراير 2020 19:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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