اللواء شنقريحة يستقبل من طرف ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية

وقد حضر هذا اللقاء، الذي جرى في ثاني يوم من زيارة اللواء شنقريحة إلى الإمارات، "صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة والسيد محمد أحمد البواردي كاتب الدولة لشؤون الدفاع واللواء فارس المزروعي وزير الدولة مستشار الشؤون الرئاسية لدولة الإمارات" عن الجانب الإماراتي، وعن الجانب الجزائري "سفير الجزائر بأبوظبي والوفد المرافق للسيد اللواء".
و قد شكل اللقاء "فرصة أبلغ فيها السيد اللواء تحيات السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتمنياته للشعب الإماراتي الشقيق مزيدا من التطور والرقي وحرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين الشعبين والبلدين".
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ومن جهته، "طلب ولي عهد أبوظبي من السيد اللواء تبليغ تحياته إلى السيد رئيس الجمهورية، متمنيا للجزائر وشعبها كل النجاح والتوفيق واستعداده الكامل لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل مختلف القطاعات والمجالات"، يضيف المصدر ذاته.
وعقب ذلك، واصل اللواء شنقريحة زيارته إلى مختلف أجنحة المعرض، أين "اطلع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة في مجال الأنظمة غير المأهولة والطائرات دون طيار".
للتذكير، كان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة قد شرع، أول أمس السبت، في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، لحضور فعاليات الطبعة الرابعة لمعرضي "يومكس-2020" للأنظمة غير المأهولة و "سيمتكس-2020" لأنظمة المحاكاة والتدريب المنظم من 23 إلى 25 فبراير 2020 بأبو ظبي.