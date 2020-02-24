الرقي بحقوق الإنسان وحريته من خلال تطبيق رقابة فعلية للقضاء الدستوري على الحياة العامة

الجزائر - أكد مشاركون في الندوة الدولية حول "القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات"، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، على ضرورة الرقي بحقوق الإنسان وحريته وحمايتها من الانتهاكات من خلال "تطبيق رقابة فعلية للقضاء الدستوري على الحياة العامة".

وبهذا الخصوص دعا وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، في مداخلته خلال الورشة المفتوحة الثانية حول "القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات: مقاربة مقارنة"، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، إلى ضرورة "إنشاء دستور إنساني يرقى إلى حماية حقوق الإنسان في العالم"، موضحا بان دساتير الدول موجودة وكذا الاتفاقيات الدولية بينما لا يزال هناك "انتهاك صارخ" لحقوق الإنسان ونهب لحرياته.

وأضاف السيد بلمهدي أن الشريعة الإسلامية هي الدستور الأصلي في الحياة بحيث حاربت كل أشكال الكراهية والعنصرية وعدم المساواة بين الناس ودعت إلى العدل واحترام الحريات ومنح الحقوق دون تمييز، مشيرا إلى أهمية الرجوع إلى العقيدة الإسلامية في ترقية حماية حقوق الإنسان وحريته.

وبالمناسبة تطرق الوزير الى اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور في الجزائر والتي قال إنها تضم أشخاصا ذوي خبرة في هذا المجال، مؤكدا بانها ستأخذ لا محالة من تجربتها في الحياة لان القوانين تنشأ لتنظيم حياة الناس، كما اعتبر أن قانون تجريم العنصرية والكراهية من شأنه تكريس مبدأ العدل والمساواة بين الناس ويفرض مبدأ احترام الآخر دون تمييز.

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من جانبه، أكد السيد أكرم عارف مساعدة، عضو المحكمة الدستورية الأردنية وممثلا عن اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية في مداخلته أن حقوق الانسان وحريته مبادئ "سماوية" قبل أن تشرع في القوانين والاتفاقيات بحيث شكلت الشريعة الإسلامية الدستور الأول في الحياة من خلال تكريسها للمساواة بين الناس بغض النظر عن الدين، اللون أو الجنس قبل أن تصبح هناك دساتير تقر العدل والحرية والحقوق وقضاء دستوري يقوم بدور الرقابة إما القبلية أو البعدية لتطبيق ذلك على أرض الواقع.

وعرج في مداخلته إلى عرض تاريخ القضاء الدستوري الذي قال إنه "لم ينشأ بسهولة بسبب وجود أفكار قديمة بكونه يتعارض مع السيادة الشعبية وبالخصوص في أوروبا قبل أن تشرع الدول تدريجيا في التخلي عن تلك الأفكار لتأخذ بمبدأ الرقابة الدستورية، وأوضح بان الدول العربية نهجت نهج الدول الغربية رغم تباين الأساليب فمنها من أنشأ محاكم دستورية ومنها من أنشأ مجالس كالمجلس الدستوري الجزائري ولكنها في المجمل تقوم بمراقبة قبلية أو بعدية للقوانين.

وأضاف في ذات السياق، أن تلك المجالس والمحاكم الدستورية اتخذت خلال السنوات الماضية مجموعة من القرارات لتعزيز احترام الحقوق والحريات وفرض مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وأعطى مثالا بالمجلس الدستوري الجزائري الذي فعل آلية "الدفع بعدم الدستورية" لضمان تطابق القوانين مع الدستور وبالتالي عدم تعارضها مع المواد التي تنص على احترام الحقوق والحريات وعدم المساس بالكرامة وغيرها.

أما مداخلة السيد أدليزيو أغوستينو، أستاذ في القانون الدستوري من أنغولا، فتمحورت حول القضاء الدستوري وبروزه كآلية لحماية كرامة وحقوق الانسان وكذا مقارنة منظومة القضاء الدستوري في أمريكا وأوروبا وصولا إلى فعاليتها في القارة الافريقية، مشيرا الى أن الحديث عن كرامة الانسان بدأ بعد الحرب العالمية الثانية قبل أن تصبح حماية حقوق الانسان وحريته مبدأ مهما في القرنين 20 و21 وأدرج في العديد من دساتير دول العالم.

وتتطرق الورشة المفتوحة الثانية إلى ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تطور الحقوق والحريات في الدساتير، الحريات والحقوق في اجتهاد المحاكم والمجالس الدستورية والدفع بعدم الدستورية كآلية فعالة لحماية الحقوق والحريات.

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وستعرف هذه الورشة مساء اليوم تنظيم مائدة مستديرة ينسقها السيد فنيش ويتمحور خلالها النقاش حول مفهوم السلم في النصوص الدستورية الوطنية، ما مدى مساهمة القضاء الدستوري في بناء السلم الاجتماعي والمحافظة عليه والمصالحة الوطنية.

وعرفت هذه الورشة التي تأتي ضمن الندوة الدولية حول "القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات" التي تنظم في اطار إحياء المجلس الدستوري للذكرى الثلاثين لتأسيسه، حضور وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش إلى جانب مشاركة عدة وفود أجنبية.