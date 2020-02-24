المجاهد بلحسين محمد أرزقي في ذمة الله 

الجزائر - انتقل المجاهد بلحسين محمد أرزقي اليوم الاثنين الى رحمة الله عن عمر ناهز 93 سنة بعد حياة مليئة بالتضحيات والمواقف النبيلة حسبما علم من وزارة المجاهدين.

وذكر المصدر ذاته أن الفقيد الذي ولد في 14 يناير 1927 بولاية تيزي وزو، انخرط في صفوف المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وتشبع بالقيم والروح الوطنية حيث جعل مقر سكناه العائلي ببوخالفة بذات الولاية مركزا لجنود جيش التحرير الوطني.

ونظرا لكفاءاته والامانة التي عرف بها كلف الفقيد بنقل الاموال والهبات التي كانت تجمع لفائدة الثورة التحريرية.

وواصل نشاطه الى أن تم اكتشاف أمره من طرف السلطات الاستعمارية ليزج به في السجن من سنة 1957 الى غاية 1958 و يواصل بعد ذلك نشاطه الى غاية الاستقلال.

وأمام هذا المصاب الجلل تقدم وزير المجاهدين الطيب زيتوني الى أسرة الفقيد والى رفاقه في الجهاد بأصدق التعازي وأخلص المواساة.