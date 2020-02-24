وأوضح المصدر ذاته أنه "خلال هذه الزيارة يجري رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، محادثات مع سموه تتناول تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".
أمير دولة قطر الشقيقة في زيارة رسمية إلى الجزائر غدا الثلاثاء
أدرج يـوم : الإثنين, 24 شباط/فبراير 2020 13:16 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 19 مرات
الجزائر - يقوم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، بزيارة رسمية إلى الجزائر غدا الثلاثاء تستغرق يوما واحدا، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية.
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