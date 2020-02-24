السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا -

وفاة عضو مجلس الأمة المجاهد الطيب فرحات حميدة عن عمر ناهز101 عاما -

مصفاة تكرير النفط بالجزائر العاصمة: دخول وحدات الانتاج حيز الخدمة -

مخطط عمل الحكومة يرتكز على ورشات متنوعة تشمل مختلف القطاعات -

أمير دولة قطر الشقيقة في زيارة رسمية إلى الجزائر غدا الثلاثاء -

السيد جراد يترأس حفل اقتناء ناقلتي غاز و ناقلة نفط بميناء الجزائر العاصمة -

الجزائر-مبادلات تجارية: أوروبا, الشريك الأساسي لسنة 2019 -

صيد بحري وتربية المائيات: مسعى للتعاون بين المهنيين الجزائريين والفرنسيين -

الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحيي الذكرى المزدوجة ل24 فبراير -

الرئيس تبون: أجدد عهدي معكم لنهرع إلى بناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية -

تنامي الخطاب العنصري لليمين المتطرف في أوروبا يثير قلقا لدى الأوساط السياسية والشعبية -

تلمسان: افتتاح الصالون الوطني للمتاحف -

ممثل لصندوق النقد الدولي يثمن الإرادة الحقيقية في تغيير وضعية الاقتصاد الجزائري -

المؤسسة الوصية على أملاك الدولة الاسبانية بمدينة العيون ليست موجهة للعمل كقنصلية -

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط -

قوجيل يثمن قرار رئيس الجمهورية بترسيم تاريخ 22 فبراير يوما وطنيا -

مجلس الوزراء يصادق على عرض لوزيرة الثقافة حول تطوير قطاع الثقافة والصناعة السينماتوغرافية -

منتدى رؤساء المؤسسات يطالب بمراجعة مهام المجلس الوطني للاستثمار -

الجزائر تؤكد بنيويورك على ضرورة ترقية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة -