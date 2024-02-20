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الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحيي الذكرى المزدوجة ل24 فبراير

  أدرج يـوم : الإثنين, 24 شباط/فبراير 2020 12:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحيي الذكرى المزدوجة ل24 فبراير

الجزائر- أقيم يوم الاثنين بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالجزائر العاصمة, حفل بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس المركزية النقابية (24 فبراير 1956) و تأميم المحروقات (24 فبراير 1971).

و تميز الحفل بوضع اكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لمؤسس الاتحاد العام للعمال الجزائريين, عيسات ايدير و قراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء ثورة التحرير الوطني, بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, شوقي عاشق يوسف و الأمين العام للاتحاد سليم لعباطشة.

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و تجدر الاشارة الى أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, دعا يوم أمس الأحد, خلال اجتماع مجلس الوزراء,الى "تقديس فضائل العمل والأخلاق لبناء الجمهورية الجديدة".

و تقدم الرئيس تبون, بمناسبة هذه الذكرى المزدوجة, بتهانيه الخالصة للشعب الجزائري وخاصة الفئة الشغيلة, حاثا العمال على "استلهام العبر من هذين الحدثين التاريخيين، في رفع التحدي اقتداء بالسلف الصالح من العمال الذين هبوا بنشر الوعي التحرري في أوساط العمال وحشدهم لصالح تحقيق الهدف الوطني النبيل المتمثل في استرجاع السيادة الوطنية وتحقيق الاستقلال والشروع في بناء الدولة الوطنية المستقلة".

آخر تعديل على الإثنين, 24 شباط/فبراير 2020 12:15
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الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحيي الذكرى المزدوجة ل24 فبراير
  أدرج يـوم : الإثنين, 24 شباط/فبراير 2020 12:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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