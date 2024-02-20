الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحيي الذكرى المزدوجة ل24 فبراير

الجزائر- أقيم يوم الاثنين بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالجزائر العاصمة, حفل بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس المركزية النقابية (24 فبراير 1956) و تأميم المحروقات (24 فبراير 1971).

و تميز الحفل بوضع اكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لمؤسس الاتحاد العام للعمال الجزائريين, عيسات ايدير و قراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء ثورة التحرير الوطني, بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, شوقي عاشق يوسف و الأمين العام للاتحاد سليم لعباطشة.

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و تجدر الاشارة الى أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, دعا يوم أمس الأحد, خلال اجتماع مجلس الوزراء,الى "تقديس فضائل العمل والأخلاق لبناء الجمهورية الجديدة".