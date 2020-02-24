Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون: "أجدد عهدي معكم لنهرع إلى بناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية"

  أدرج يـوم : الإثنين, 24 شباط/فبراير 2020 11:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرات
الرئيس تبون: &quot;أجدد عهدي معكم لنهرع إلى بناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية&quot;

الجزائر- جدد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, يوم الاثنين, بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات, عهده للجزائريين ب"بناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية".

وكتب السيد تبون في حسابه الرسمي عبر الفايسبوك, "في 1956 تعاضد العمال ضد الاستعمار بتأسيس النقابة التاريخية UGTA بقيادة الشهيد عيسات إيدير, في 1971 كسب الزعيم هواري بومدين الرهان باستعادة السيادة على محروقاتنا. اليوم أجدد عهدي معكم لنهرع إلى بناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية".

وكان رئيس الجمهورية قد تقدم خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد, بتهانيه "الخالصة" للشعب الجزائري وخاصة الفئة الشغيلة بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم 24 فبراير 1956 وتأميم المحروقات يوم 24 فبراير 1971 حاثا العمال على "استلهام العبر من هذين الحدثين التاريخيين  في رفع التحدي اقتداء بالسلف الصالح من العمال الذين هبوا بنشر الوعي التحرري في أوساط العمال وحشدهم لصالح تحقيق الهدف الوطني النبيل المتمثل في استرجاع السيادة الوطنية وتحقيق الاستقلال والشروع في بناء الدولة الوطنية المستقلة".

اقرأ أيضا:      الرئيس تبون يدعو إلى تقديس فضائل العمل والأخلاق لبناء الجمهورية الجديدة

كما هنأ الرئيس تبون عمال قطاع الطاقة بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات "حين نجحت ثلة من المهندسين والفنيين في تحدي الشركات الأجنبية في فبراير 1971 بتولي التسيير المباشر والتحكم في إنتاج وتصدير المحروقات بعد صدور قرار التأميم  مما عزز الاستقلال الاقتصادي وحرره من احتكار وسيطرة الشركات الأجنبية على الثروات الوطنية".

واستغل رئيس الجمهورية المناسبة ليوجه الدعوة لجميع المواطنين والمواطنات "لكي يقدسوا فضائل العمل والأخلاق في الجهاد الأكبر الذي نخوضه لبناء الجمهورية الجديدة  فيشمروا على سواعدهم  ويفجروا طاقاتهم ومواهبهم من أجل تحقيق القفزة النوعية المطلوبة في مجال تنويع الإنتاج الوطني والإسراع في تخليص البلاد من التبعية لعائدات المحروقات".

آخر تعديل على الإثنين, 24 شباط/فبراير 2020 11:29
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون: "أجدد عهدي معكم لنهرع إلى بناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية"
  أدرج يـوم : الإثنين, 24 شباط/فبراير 2020 11:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.24

الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحيي الذكرى المزدوجة ل24 فبراير

20.02.24

الرئيس تبون: "أجدد عهدي معكم لنهرع إلى بناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية"

20.02.24

نقابة مستخدمي قطاع التجارة تلتقي السيد رزيق الثلاثاء للمطالبة بتحسين الأوضاع المهنية…

20.02.24

عقار صناعي: انشاء هيئة تسيير جديدة لفائدة الاستثمار المنتج

20.02.24

تنامي الخطاب العنصري لليمين المتطرف في أوروبا يثير قلقا لدى الأوساط السياسية والشعبية

20.02.24

تلمسان: افتتاح الصالون الوطني للمتاحف

الأكثــر قـراءة

20.02.19

اللحوم الحمراء: إطلاق مشاورات لضبط أسعار "معقولة" ترضي المنتجين والمستهلكين

20.02.19

الرئيس تبون يعلن 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة و التلاحم بين الشعب و جيشه من أجل…

20.02.20

الإحصاء العام للسكان: تجنيد ما يفوق 80 ألف محقق لتغطية العملية

20.02.19

الجزائر العاصمة: حديقة التجارب بالحامة تتدعم بميلاد 3 أشبال

20.02.18

التضامن الوطني : نحو اعداد مخطط وطني من أجل تكفل ناجع بالأطفال المصابين بالتوحد

20.02.20

السيد رزيق يستقبل خبراء أخصائيين في الفلاحة من ابناء الجالية بكندا