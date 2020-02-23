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الرئيس تبون يدعو إلى تقديس فضائل العمل والأخلاق لبناء الجمهورية الجديدة

  أدرج يـوم : الأحد, 23 شباط/فبراير 2020 19:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
الرئيس تبون يدعو إلى تقديس فضائل العمل والأخلاق لبناء الجمهورية الجديدة

الجزائر - دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، جميع المواطنين والمواطنات إلى تقديس فضائل العمل والأخلاق لبناء الجمهورية الجديدة، حسبما أورده بيان صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء.

وقبل اختتام أشغال هذا الاجتماع، تقدم رئيس الجمهورية "بتهانيه الخالصة للشعب الجزائري وخاصة الفئة الشغيلة بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم 24 فيفري 1956، وتأميم المحروقات يوم 24 فيفري 1971، حاثا العمال على "استلهام العبر من هذين الحدثين التاريخيين، في رفع التحدي اقتداء بالسلف الصالح من العمال الذين هبوا بنشر الوعي التحرري في أوساط العمال وحشدهم لصالح تحقيق الهدف الوطني النبيل المتمثل في استرجاع السيادة الوطنية وتحقيق الاستقلال والشروع في بناء الدولة الوطنية المستقلة".

كما هنأ الرئيس تبون عمال قطاع الطاقة بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات، "حين نجحت ثلة من المهندسين والفنيين في تحدي الشركات الأجنبية في فبراير 1971 بتولي التسيير المباشر والتحكم في إنتاج وتصدير المحروقات بعد صدور قرار التأميم، مما عزز الاستقلال الاقتصادي وحرره من احتكار وسيطرة الشركات الأجنبية على الثروات الوطنية".

واستغل رئيس الجمهورية المناسبة ليوجه الدعوة لجميع المواطنين والمواطنات "لكي يقدسوا فضائل العمل والأخلاق في الجهاد الأكبر الذي نخوضه لبناء الجمهورية الجديدة، فيشمروا على سواعدهم، ويفجروا طاقاتهم ومواهبهم من أجل تحقيق القفزة النوعية المطلوبة في مجال تنويع الإنتاج الوطني والإسراع في تخليص البلاد من التبعية لعائدات المحروقات".

آخر تعديل على الأحد, 23 شباط/فبراير 2020 19:38
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الرئيس تبون يدعو إلى تقديس فضائل العمل والأخلاق لبناء الجمهورية الجديدة
  أدرج يـوم : الأحد, 23 شباط/فبراير 2020 19:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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