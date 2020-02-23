نشاطات عديدة للواء شنقريحة خلال زيارته للإمارات العربية المتحدة

الجزائر - شرع اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، أمس السبت، في زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة، لحضور فعاليات الطبعة الرابعة لمعرضي "يومكس-2020" للأنظمة غير المأهولة و"سيمتكس-2020" لأنظمة المحاكاة والتدريب، حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأحد.

و جاء في البيان "بدعوة من الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، شرع السيد اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، ابتداء من يوم 22 فبراير 2020، في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور فعاليات الطبعة الرابعة لمعرضي "يومكس" (UMEX-2020) للأنظمة غير المأهولة وكذا "سيمتكس" (simTEX-2020) لأنظمة المحاكاة والتدريب، المنظم من 23 إلى 25 فبراير 2020 بأبو ظبي".

و لدى وصوله إلى مطار أبو ظبي، استقبل اللواء شنقريحة من قبل اللواء فارس المزروعي، وزير الدولة مستشار الشؤون الرئاسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أشار البيان إلى أن اللواء شنقريحة حظي، قبل افتتاح المعرض، باستقبال رسمي بمقر قيادة الأركان العامة للقوات المسلحة الإماراتية من قبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، حيث "استمع إلى النشيدين الوطنيين للبلدين واستعرض تشكيلات من القوات المسلحة الإماراتية أدت له التحية الشرفية، ليترأس بمعية مضيفه جلسة عمل حضرها عدد من ضباط الجيش الإماراتي وأعضاء الوفد الجزائري المرافق للسيد اللواء، استعرض خلالها الطرفان مختلف مجالات التعاون بين الجيشين وآفاق تطويرها إلى ما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين".

و في هذا الإطار، "أبلغ السيد اللواء نظيره الإماراتي تحيات أفراد الجيش الوطني الشعبي إلى أفراد القوات المسلحة الإماراتية".

و عقب ذلك، وبقصر المعارض، كان اللواء شنقريحة "في مقدمة رؤساء الوفود التي استقبلها راعي الحفل صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة"، يضيف المصدر ذاته الذي أفاد بأنه أبلغه تحيات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون الذي "يحرص كل الحرص على توطيد التعاون الأخوي بين البلدين بما يتوافق فعليا مع تطلعات الشعبين الشقيقين".

و بعدها، طاف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة رفقة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمختلف أجنحة المعرض.

كما كان للواء شنقريحة، بعد ذلك، لقاء رسمي مع صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حضره عن الجانب الجزائري سفير الجزائر بأبوظبي وملحق الدفاع وأعضاء الوفد المرافق للسيد اللواء، وعن الجانب الإماراتي كل من اللواء فارس المزروعي وزير الدولة مستشار الشؤون الرئاسية لدولة الإمارات والسيد سهيل المزروعي وزير الصناعة والطاقة والسيد محمد أحمد البواردي كاتب الدولة لشؤون الدفاع.

خلال هذا اللقاء "استعرض الطرفان حالة التعاون بين جيشي البلدين، خاصة في مجال الصناعات العسكرية التي شهدت تطورا ملحوظا والتي تمثل نموذجا ناجحا للتعاون بين البلدين الشقيقين".