وجاء في البيان "يشارك المجلس الشعبي الوطني ممثلا بالنائب عبد المجيد دنوني في اجتماع الشبكة البرلمانية الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ممثلا للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بصفته نائب رئيس الجمعية والذي تجرى وقائعه بباريس ما بين 24 و 26 فبراير الجاري".
المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع الشبكة البرلمانية الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي بباريس
أدرج يـوم : الأحد, 23 شباط/فبراير 2020 14:32 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 36 مرات
الجزائر - يشارك المجلس الشعبي الوطني ممثلا بالنائب عبد المجيد دنوني في اجتماع الشبكة البرلمانية الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي سينظم خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و 26 فبراير الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، حسبما أفاد به بيان للمجلس.
كلـمات مفتـاحيــة :