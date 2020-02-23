المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع الشبكة البرلمانية الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي بباريس

الجزائر: نسبة التضخم السنوي بلغت 1,9% في يناير 2020 -

تذبذب التزويد بمياه الشرب ابتداء من الاثنين: الحد الأدنى من الخدمة سيبقى مضمونا -

الرئيس تبون: تعديل الدستور يهدف إلى بناء دولة قوية وتجنيبها الاضطرابات التي تشهدها العديد من الدول -

سكن: تعديل نماذج اعتماد الوكلاء والمرقين العقاريين بموجب قرارين وزاريين -

بلحيمر يؤكد على التعجيل بضبط نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة -

وزارة الصحة تطلق حملة توعوية حول التخطيط العائلي -

توقيف 5 تجار مخدرات وحجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج بولايتي تلمسان وعين الدفلى -

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء -

هزة أرضية بشدة 0ر3 بولاية معسكر -

الرابطة الإفريقية لكرة السلة/مجموعة الصحراء: المجمع البترولي يبدا المنافسة أمام بترو لواندا الأنغولي -

الرابطة الأولى/الجولة ال19/: شبيبة القبائل ملاحق جديد للرائد ونصر حسين داي يواصل الغرق -

معرض فني جماعي بالعاصمة حول التراث الجزائري -

التحكيم الدولي للنزاعات في مجال الاستثمار: ضرورة تفعيل آليات الصلح والحلول الودية -

صدور أول جريدة ناطقة بالأمازيغية بعنوان تيغريمت -

هزة أرضية بشدة 0ر3 بولاية سيدي بلعباس -

التوقيع على اتفاقية لدعم ومرافقة المؤسسات الناشئة في القطاع الفلاحي -

ألعاب البحر الأبيض المتوسط: نحو جعل الدورة ال19 بوهران مرحلة لتجديد ألعاب المتوسط -

اللواء شنقريحة يشرع في زيارة إلى دولة الإمارات لحضور فعاليات معرضي يومكس و سيمتكس -

المدينة الجديدة بوعينان (البليدة): الشروع في تسليم سكنات عدل2 ابتداء من السداسي الثاني 2020 -