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توقيف 5 تجار مخدرات وحجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج بولايتي تلمسان وعين الدفلى

  أدرج يـوم : الأحد, 23 شباط/فبراير 2020 12:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
توقيف 5 تجار مخدرات وحجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج بولايتي تلمسان وعين الدفلى

الجزائر - تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مصالح الجمارك وعناصر الدرك الوطني, السبت, بكل من تلمسان وعين الدفلى, من توقيف خمسة تجار مخدرات وضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج, حسب ما أفاد به الاحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لإفشال محاولات الإتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان/ن.ع.2, يوم 22 فيفري 2020, ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت 104 كلغ من الكيف المعالج وثلاث

(03) مركبات سياحية, فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بعين الدفلى/ن.ع.1، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما 3,59 كيلوغرام من نفس المادة كانت مخبأة داخل مركبة سياحية".

من جهة أخرى, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام/ن.ع.6 "ثمانية (08) أشخاص وضبطت ستة (06) مولدات كهربائية وست (06) مطارق ضغط، بالإضافة إلى ستة (06) أجهزة للكشف عن المعادن, في حين تم توقيف 57 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان".

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توقيف 5 تجار مخدرات وحجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج بولايتي تلمسان وعين الدفلى
  أدرج يـوم : الأحد, 23 شباط/فبراير 2020 12:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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