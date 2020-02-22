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بلهادي عيسى:"الحراك الشعبي بلغ مقاصده ونحن اليوم أمام تحديات بناء الجزائر الجديدة"

  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 18:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 244 مرات

عين تموشنت - اعتبر رئيس حزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي اليوم السبت بعين تموشنت أن "الحراك الشعبي بلغ مقاصده و نحن اليوم أمام تحديات بناء الجزائر الجديدة".

و أبرز السيد بلهادي خلال تجمع شعبي نظم تزامنا وإحياء الذكرى الأولى للحراك الشعبي بأن "الحراك الشعبي الذي إنطلق يوم 22 فبراير 2019 دعا إلى إلغاء العهدة الخامسة ومعاقبة المفسدين من رجال السياسة والمال وقد بلغ مقاصده... وتم إنتخاب رئيسا جديدا للجزائر".

وأضاف: "نحن نطمح للمزيد لكن ليس على حساب أمن الجزائر واستقرار شعبها وليس على حساب مستقبل الأجيال الصاعدة فبلادنا مستهدفة داخليا من الخارج وعلينا توخي الحيطة والحذر".

وحسبه ف "إننا اليوم أمام تحديات بناء الجزائر الجديدة" مثمنا مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتعديل الدستور و قال بشأنه ان حزبه يرى أن "النظام شبه الرئاسي هو الأنسب لمنظومة الحكم ببلادنا" مجددا تمسكه ب "تعزيز وتكريس ما جاء به بيان أول نوفمبر الذي يحدد بشكل واضح الهوية الوطنية بجميع  أبعادها".

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بلهادي عيسى:"الحراك الشعبي بلغ مقاصده ونحن اليوم أمام تحديات بناء الجزائر الجديدة"
  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 18:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 244 مرة   شارك

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