اللواء شنقريحة يشرع في زيارة إلى دولة الإمارات لحضور فعاليات معرضي "يومكس" و"سيمتكس"

الجزائر - يشرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، ابتداء من اليوم السبت، في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور فعاليات معرضي "يومكس" و"سيمتكس"، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "بدعوة من الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، يشرع السيد اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، ابتداء من اليوم 22 فبراير 2020، في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور فعاليات الطبعة الرابعة لمعرضي "يومكس" (UMEX-2020) للأنظمة غير المأهولة وكذا "سيمتكس" (simTEX-2020) لأنظمة المحاكاة والتدريب، المزمع تنظيمهما من 23 إلى 25 فبراير 2020 بأبو ظبي".

وأضاف البيان أن هذه الزيارة، "التي تندرج في إطار تعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".