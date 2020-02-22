تواتي: استشارة الشعب حول النظام السياسي للبلاد عند تعديل الدستور

ورقلة - رافع رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي اليوم السبت بورقلة من أجل استشارة الشعب حول النظام السياسي الذي ستعتمده الجزائر مستقبلا من خلال تعديل الدستور تطبيقا لمبدأ السيادة للشعب.

وقال السيد تواتي خلال إشرافه على ندوة جهوية أن تعديل الدستور "لابد من تخيير الشعب واستشارته حول النظام السياسي الذي يريده"، مضيفا أن تشكيلته السياسية "لن تتأخر في المشاركة في صياغة الدستور انطلاقا من حرصها على تحقيق المصلحة الوطنية" و أيضا لكي تحاول "فرض الأفكار التي ظلت تناضل من أجلها وعلى رأسها السيادة للشعب".

ويرى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية على صعيد آخر، أن "حل المشاكل العالقة سيكون المفتاح لإعادة اللحمة بين الجزائريين و الذهاب نحو نهضة اقتصادية و اجتماعية و علمية حقيقية" معتبرا أن الشعب الجزائري "يطمح من خلال الحراك السلمي الى بناء دولة شعب و ليس دولة نخبة من أجل أن تكون لكافة الجزائريين نفس الحقوق و الواجبات".

ومن جهة أخرى، أوضح السيد تواتي في كلمته بأن الجزائر التي "تزخر بطاقات شبانية هائلة، ينبغي أن تتوفر على جامعات وطنية راقية تضمن احتضان وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يساعد على التقليل من هجرة الكفاءات العلمية نحو الخارج".

للاشارة حضر الندوة الجهوية للجبهة الوطنية الجزائرية، أمناء المكاتب الولائية للجبهة الوطنية الجزائرية بولايات ورقلة و بسكرة و غرداية و إيليزي والأغواط.