Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تواتي: استشارة الشعب حول النظام السياسي للبلاد عند تعديل الدستور

  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 17:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات

ورقلة - رافع رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي اليوم السبت بورقلة من أجل استشارة الشعب حول النظام السياسي الذي ستعتمده الجزائر مستقبلا من خلال تعديل الدستور تطبيقا لمبدأ السيادة للشعب.

وقال السيد تواتي خلال إشرافه على ندوة جهوية أن تعديل الدستور "لابد من تخيير الشعب واستشارته حول النظام السياسي الذي يريده"، مضيفا أن تشكيلته السياسية "لن تتأخر في المشاركة في صياغة الدستور انطلاقا من حرصها على تحقيق المصلحة الوطنية" و أيضا لكي تحاول "فرض الأفكار التي ظلت تناضل من أجلها وعلى رأسها السيادة للشعب".

ويرى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية على صعيد آخر، أن "حل المشاكل العالقة سيكون المفتاح لإعادة اللحمة بين الجزائريين و الذهاب نحو  نهضة اقتصادية و اجتماعية و علمية حقيقية" معتبرا أن الشعب الجزائري "يطمح من خلال الحراك السلمي الى بناء دولة شعب و ليس دولة نخبة من أجل أن تكون لكافة الجزائريين نفس الحقوق و الواجبات".

ومن جهة أخرى، أوضح السيد تواتي في كلمته بأن الجزائر التي "تزخر بطاقات شبانية هائلة، ينبغي أن تتوفر على جامعات وطنية راقية تضمن احتضان وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يساعد على التقليل من هجرة الكفاءات العلمية نحو الخارج".   

للاشارة حضر الندوة الجهوية للجبهة الوطنية الجزائرية، أمناء المكاتب الولائية للجبهة الوطنية الجزائرية بولايات ورقلة و بسكرة و غرداية و إيليزي والأغواط.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
تواتي: استشارة الشعب حول النظام السياسي للبلاد عند تعديل الدستور
  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 17:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.22

هزة أرضية بشدة 0ر3 بولاية سيدي بلعباس

20.02.22

جيدو/الجائزة الكبرى لدوسلدورف: إقصاء الجزائريين أمينة بلقاضي (-63 كلغ) وفتحي نورين (-73…

20.02.22

بلهادي عيسى:"الحراك الشعبي بلغ مقاصده ونحن اليوم أمام تحديات بناء الجزائر الجديدة"

20.02.22

الحراك الشعبي غير المشهد السياسي وأسس لبناء جمهورية جديدة

20.02.22

التوقيع على اتفاقية لدعم ومرافقة المؤسسات الناشئة في القطاع الفلاحي 

20.02.22

اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط تريد أن تجعل من الدورة ال19 بوهران مرحلة…

الأكثــر قـراءة

20.02.19

اللحوم الحمراء: إطلاق مشاورات لضبط أسعار "معقولة" ترضي المنتجين والمستهلكين

20.02.19

الرئيس تبون يعلن 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة و التلاحم بين الشعب و جيشه من أجل…

20.02.18

التضامن الوطني : نحو اعداد مخطط وطني من أجل تكفل ناجع بالأطفال المصابين بالتوحد

20.02.19

الجزائر العاصمة: حديقة التجارب بالحامة تتدعم بميلاد 3 أشبال

20.02.20

السيد رزيق يستقبل خبراء أخصائيين في الفلاحة من ابناء الجالية بكندا

20.02.20

الإحصاء العام للسكان: تجنيد ما يفوق 80 ألف محقق لتغطية العملية