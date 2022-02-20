Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية و3 قنابل تقليدية الصنع بكل من الجلفة وبومرداس

  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 17:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية و3 قنابل تقليدية الصنع بكل من الجلفة وبومرداس

الجزائر - كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، مخبأ للجماعات الإرهابية وثلاث (3) قنابل تقليدية الصنع، وذلك إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من الجلفة وبومرداس، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 21 فيفري 2020، مخبأ للجماعات الإرهابية وثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع، وذلك إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من الجلفة وبومرداس/ن.ع.1".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بكل من النعامة وتلمسان والبيض/ن.ع.2، ستة (06) تجار مخدرات وضبطت (96،2) كيلوغرام من الكيف المعالج وأربع (04) مركبات سياحية، فيما أوقفت مفارز مشتركة أخرى خمسة (05) تجار مخدرات وحجزت (2040) قرص مهلوس بكل من عين الدفلى/ن.ع.1 وتبسة/ن.ع.5".

إقرأ أيضا :  توقيف عنصري (02) دعم للجماعات الارهابية بباتنة

وفي سياق آخر، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست/ن.ع.6، بشار وأدرار/ن.ع.3، أربعة (4) أشخاص وضبطت شاحنة و(1200) لتر من الوقود و(23700) لتر من زيت المائدة الموجه للتهريب، بالإضافة إلى (14) مولد كهربائي و(16) مطرقة ضغط و(03) أجهزة للكشف عن المعادن، في حين كشف عناصر الدرك الوطني، بوهران/ن.ع.2، ورشة للتصنيع غير الشرعي لمادة التبغ وضبطوا (83،8) طن من هذه المادة".

من جهة أخرى، "أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف/ن.ع.5، محاولات تهريب (12611) لتر من الوقود، في حين تم توقيف (25) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و ورقلة".

كلـمات مفتـاحيــة :
تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية و3 قنابل تقليدية الصنع بكل من الجلفة وبومرداس
  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 17:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.22

هزة أرضية بشدة 0ر3 بولاية سيدي بلعباس

20.02.22

جيدو/الجائزة الكبرى لدوسلدورف: إقصاء الجزائريين أمينة بلقاضي (-63 كلغ) وفتحي نورين (-73…

20.02.22

بلهادي عيسى:"الحراك الشعبي بلغ مقاصده ونحن اليوم أمام تحديات بناء الجزائر الجديدة"

20.02.22

الحراك الشعبي غير المشهد السياسي وأسس لبناء جمهورية جديدة

20.02.22

التوقيع على اتفاقية لدعم ومرافقة المؤسسات الناشئة في القطاع الفلاحي 

20.02.22

اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط تريد أن تجعل من الدورة ال19 بوهران مرحلة…

الأكثــر قـراءة

20.02.19

اللحوم الحمراء: إطلاق مشاورات لضبط أسعار "معقولة" ترضي المنتجين والمستهلكين

20.02.19

الرئيس تبون يعلن 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة و التلاحم بين الشعب و جيشه من أجل…

20.02.18

التضامن الوطني : نحو اعداد مخطط وطني من أجل تكفل ناجع بالأطفال المصابين بالتوحد

20.02.19

الجزائر العاصمة: حديقة التجارب بالحامة تتدعم بميلاد 3 أشبال

20.02.20

السيد رزيق يستقبل خبراء أخصائيين في الفلاحة من ابناء الجالية بكندا

20.02.20

الإحصاء العام للسكان: تجنيد ما يفوق 80 ألف محقق لتغطية العملية