تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية و3 قنابل تقليدية الصنع بكل من الجلفة وبومرداس

الجزائر - كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، مخبأ للجماعات الإرهابية وثلاث (3) قنابل تقليدية الصنع، وذلك إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من الجلفة وبومرداس، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 21 فيفري 2020، مخبأ للجماعات الإرهابية وثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع، وذلك إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من الجلفة وبومرداس/ن.ع.1".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بكل من النعامة وتلمسان والبيض/ن.ع.2، ستة (06) تجار مخدرات وضبطت (96،2) كيلوغرام من الكيف المعالج وأربع (04) مركبات سياحية، فيما أوقفت مفارز مشتركة أخرى خمسة (05) تجار مخدرات وحجزت (2040) قرص مهلوس بكل من عين الدفلى/ن.ع.1 وتبسة/ن.ع.5".

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وفي سياق آخر، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست/ن.ع.6، بشار وأدرار/ن.ع.3، أربعة (4) أشخاص وضبطت شاحنة و(1200) لتر من الوقود و(23700) لتر من زيت المائدة الموجه للتهريب، بالإضافة إلى (14) مولد كهربائي و(16) مطرقة ضغط و(03) أجهزة للكشف عن المعادن، في حين كشف عناصر الدرك الوطني، بوهران/ن.ع.2، ورشة للتصنيع غير الشرعي لمادة التبغ وضبطوا (83،8) طن من هذه المادة".

من جهة أخرى، "أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف/ن.ع.5، محاولات تهريب (12611) لتر من الوقود، في حين تم توقيف (25) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و ورقلة".