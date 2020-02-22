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مقري: حركة مجتمع السلم تجدد دعمها للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية

  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 16:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

الجزائر - جددت حركة مجتمع السلم، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على لسان رئيسها، عبد الرزاق مقري، دعمها للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مبرزا أن الحراك الشعبي حقق عدة مكاسب "وما تبقى منها" سيتحقق بتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية "نزيهة".

وقال السيد مقري خلال اشرافه على ملتقى جهوي لهياكل حزبه لمنطقة الوسط، أكد السيد مقري أن حركة مجتمع السلم "تدعم رئيس الجمهورية في مسار الإصلاحات التي باشرها وتتمنى أن تحقق النجاح"، مبرزا ان الحراك الشعبي "حقق عدة مكاسب من بينها افشال مشروع العهدة الخامسة للرئيس السابق وكذا مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين"، بالإضافة الى "حماية البلاد من التدخل الأجنبي وتكريس السيادة الشعبية".

وأوضح ان "ما تبقى من مطالب هذا الحراك سوف تجسده انتخابات تشريعية ومحلية نزيهة"، مبرزا في ذات السياق أن "بناء جزائر جديدة تجسدها انتخابات حرة ونزيهة تكرس السيادة الشعبية".

ودعا السيد مقري الى "حماية الاستحقاقات القادمة من أي تزوير وترك المنافسة حرة، وهذا مراعاة لمصلحة الوطن"، معتبرا أن الجزائر "قادرة على تنظيم انتخابات الكترونية بالنظر لحيازة المواطنين على بطاقات تعريف بيومترية تضمن النزاهة والشفافية".

وبهذه المناسبة، دعا السيد مقري الطبقة السياسية الى "التنافس على إبراز الكفاءات وبناء مؤسسات قوية قادرة على التكفل بانشغالات المواطنين"، مشددا من جانب آخر على ضرورة الحفاظ على عناصر الهوية الوطنية.

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مقري: حركة مجتمع السلم تجدد دعمها للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية
  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 16:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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