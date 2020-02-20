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وفاة جان دانيال: الرئيس تبون ينوه بـ "صديق الثورة الجزائرية"

  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 19:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
وفاة جان دانيال: الرئيس تبون ينوه بـ &quot;صديق الثورة الجزائرية&quot;

الجزائر - قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه لعائلة الصحفي الفرنسي، و مؤسس و مدير مجلة "لونوفال اوبسارفاتور"، جان دانيال، الذي وافته المنية يوم الاربعاء، واصفا اياه "بصديق الثورة الجزائرية".

و كتب الرئيس تبون في تغريدة في حسابه على موقع تويتر "لقد احزنني نبأ وفاة جان دانيال، الصحفي و الكاتب و مؤسس اسبوعية لونوفال اوبسارفاتور و كذلك صديق الثورة الجزائرية".

و اضاف رئيس الجمهورية  "اقدم تعازي الى عائلة الفقيد و وسائل الاعلام الفرنسية".

للتذكير ان جان دانيال قد ولد في 21 يوليو 1920 بالبليدة (الجزائر)، و توفي مساء الاربعاء عن عمر ناهز 99 سنة، و قد كان له مسار طويل وغني في مجال الصحافة.

كما ان له عديد المؤلفات على غرار "مع كامو: كيف نقاوم روح العصر؟" (2006) و "كيف يمكن ان نكون فرنسيين؟" (2008) و "ميتيران المراوغ" (2016)، فضلا عن كتابات و قصص سير ذاتية مثل "الجرح" (1992) و غيرها.

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وفاة جان دانيال: الرئيس تبون ينوه بـ "صديق الثورة الجزائرية"
  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 19:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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