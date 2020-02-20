وفاة جان دانيال: الرئيس تبون ينوه بـ "صديق الثورة الجزائرية"

و كتب الرئيس تبون في تغريدة في حسابه على موقع تويتر "لقد احزنني نبأ وفاة جان دانيال، الصحفي و الكاتب و مؤسس اسبوعية لونوفال اوبسارفاتور و كذلك صديق الثورة الجزائرية".
و اضاف رئيس الجمهورية "اقدم تعازي الى عائلة الفقيد و وسائل الاعلام الفرنسية".
للتذكير ان جان دانيال قد ولد في 21 يوليو 1920 بالبليدة (الجزائر)، و توفي مساء الاربعاء عن عمر ناهز 99 سنة، و قد كان له مسار طويل وغني في مجال الصحافة.
كما ان له عديد المؤلفات على غرار "مع كامو: كيف نقاوم روح العصر؟" (2006) و "كيف يمكن ان نكون فرنسيين؟" (2008) و "ميتيران المراوغ" (2016)، فضلا عن كتابات و قصص سير ذاتية مثل "الجرح" (1992) و غيرها.