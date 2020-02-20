الجزائر تدعو مجموعة الـ 77+ الصين إلى الحفاظ على وحدتها خلال المفاوضات مع منظمة الأمم المتحدة 

نيويورك - دعا السفير سفيان ميموني, الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة البلدان الأعضاء في مجموعة ال77+الصين الى الاتحاد و حماية تلاحمها من اجل الدفاع بشكل أفضل عن مصالحها خلال المفاوضات القادمة مع منظمة الأمم المتحدة.

و في مداخلة له الأربعاء بمناسبة اجتماع هذه المجموعة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك, أكد ممثل الجزائر أن " التبادل البناء لوجهات النظر سيسمح بتدعيم المواقف و بالدفاع عن مصالح المجموعة بشكل أحسن خلال المفاوضات المقبلة".

و قد شرعت المجموعة خلال اجتماع ترأسته جمهورية غويانا في دراسة الكيفيات المرتبطة بتنظيم الاجتماعات القادمة المدرجة في أجندة المنظمة على غرار القمة ال3 حول الجنوب و القمة حول التنوع البيئي و المنتدى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة.

كما خصت هذه الدراسة اعادة بعث أشغال الجمعية العامة و اعادة تكييف منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية و ندوة الأمم المتحدة حول المحيطات و الندوة حول التنوع البيئي البحري للمناطق الواقعة خارج نطاق السلطة الوطنية.

في هذا السياق, أعرب السفير ميموني عن قناعته بأن تنمية البلدان الأعضاء في مجموعة ال77 + الصين يجب أن " تشكل أولوية مطلقة خلال السنوات المقبلة قصد الاسراع في تنفيذ برنامج التنمية المستدامة في آفاق 2030".

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و قد اعتبر ذات المسؤول أن مجموعة ال77 زائد الصين مدعوة الى "اعتماد تصورات جديدة و حلول من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية و البيئية و تحسين الظروف المعيشية للسكان".

من جهة أخرى, صرح الممثل الدائم للجزائر أن "تعزيز التعاون جنوب-جنوب هو مسؤولية بلدان الجنوب و أن التنمية لا يمكن تحقيقها الا في حالة توفر الشروط الأساسية للإنصاف و التقدم الاجتماعي و احترام السيادة و المساواة في العلاقات الاقتصادية و السياسية مع بلدان الشمال".

في نفس الشأن اشار السيد ميموني الى أن الجزائر ادمجت في التعاون جنوب-جنوب استراتيجيتها التنموية من أجل بلوغ أهدافها المتعلقة بالتنميةالمستدامة ليس فقط على المستوى الوطني بل الاقليمي و الدولي ايضا.

و قد ذكر السفير ميموني بنية السلطات العمومية الجزائرية في تطوير شراكات مبتكرة و شاملة من أجل اطلاق أليات ملموسة خاصة بالتعاون قصد تشجيع تفاعل اقتصادي و تجاري مدعم بين بلدان الجنوب.