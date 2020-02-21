وجاء في البيان "قررت وزارة الشؤون الخارجية استدعاء سفير الجزائر بجمهورية كوت ديفوار للتشاور، عقب تصريحات مبطنة للوزير الافواري للاندماج الافريقي والافواريين بالخارج ، إثر فتح هذا البلد لقنصلية مزعومة في مدينة العيون المحتلة في الصحراء الغربية، ضاربا بذلك عرض الحائط الالتزام الجماعي للبلدان الافريقية المؤسسة للاتحاد الافريقي القاضي بالتمسك بمبادئ المنظمة والعمل على تحقيق الأهداف المكرسة في العقد التأسيسي، خاصة ما تعلق منها بضرورة الوحدة والتضامن بين الدول والشعوب والدفاع عن السيادة والوحدة الترابية واستقلال الدول الأعضاء".
إستدعاء سفير الجزائر بأبيدجان للتشاور بعد تصريحات "مبطنة" للوزير الافواري للاندماج الافريقي والافواريين بالخارج
أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 19:25 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 97 مرات
الجزائر - قررت وزارة الشؤون الخارجية، استدعاء سفير الجزائر بجمهورية كوت ديفوار للتشاور، عقب تصريحات "مبطنة" للوزير الافواري للاندماج الافريقي والافواريين بالخارج، إثر فتح هذا البلد لقنصلية مزعومة في مدينة العيون المحتلة في الصحراء الغربية، حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، بيان للوزارة.
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