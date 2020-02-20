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المجلس الشعبي الوطني يثمن قرار الرئيس تبون اعلان 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية"

  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 19:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات

الجزائر - ثمن مكتب المجلس الشعبي الوطني, خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إعلان يوم 22 فبراير من كل سنة "يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية ", حسبما افاد به بيان لذات الهيئة التشريعية.

واعتبر المصدر ذاته هذا القرار"تقديرا حقيقيا وتكفلا رسميا لتطلعات المواطنين ومطالبهم في هذا اليوم التاريخي من حياة شعبنا".

وبعد الشروع في تناول جدول الأعمال, أحال مكتب المجلس قرارات المجلس الدستوري المتعلقة باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير عن إثبات عضوية النواب الجدد، واطلع على رأي ذات اللجنة حول تصريح نائب جديد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، إلى جانب دراسته لتصريح نائب جديد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

كما أطلع المكتب على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في المجلس الشعبي الوطني، و قرر عقد جلسة لعرض تقريرها على النواب للبت فيه في جلسة يوم 2 مارس القادم, مثلما يتضمن جدول أعمال نفس جلسة انتخاب عضو المجلس الدستوري بعنوان المجلس الشعبي الوطني، بعد دراسة مكتب المجلس للإجراءات المتعلقة بالعملية.

من جانب آخر و بعد دراسة الأسئلة الكتابية و الشفوية المودعة لديه, قرر مكتب المجلس ارسالها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية.

كما درس المكتب طلب لجنة المالية والميزانية لتنظيم يوم برلماني حول "التحصيل الجبائي والجمركي .. واقع وآفاق"، وكذا طلب لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية لتنظيم يوم دراسي حول "السلامة المرورية والوقاية من حوادث المرور"، بالإضافة إلى تناول قضايا متفرقة.

كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الشعبي الوطني يثمن قرار الرئيس تبون اعلان 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية"
  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 19:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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