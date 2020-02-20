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تنصيب الورشة الوطنية لإعداد مشروع المخطط الوطني لتطوير الاحصاء

  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 18:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات

الجزائر - أشرف الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالإحصائيات و الاستشراف بشير مصيطفى اليوم الخميس بالجزائر على تنصيب الورشة الوطنية لإعداد مشروع المخطط الوطني لتطوير الاحصاء حسبما افاد به بيان للوزارة.

وتتشكل هذه الورشة -يضيف المصدر- من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية بإنتاج المعلومة الاحصائية و كذا المؤسسات و الهيئات المختصة.

و نوه السيد مصيطفى  بهذه المناسبة الى الارادة السياسية لتطوير النظام الوطني للمعلومة الاحصائية من خلال تعيينه وزيرا منتدبا للإحصائيات و الاستشراف, و الضرورة الملحة لنظام احصائي جديد وفعال و متماسك لرسم السياسات العمومية للدولة و اتخاذ القرار و ضمان التنسيق الاحصائي القطاعي.

وابرز السيد مصيطفى حتمية استكمال رؤية 2035 تماشيا مع التحولات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية التي تشهدها الجزائر.

كما دعا المشاركون من مختلف القطاعات الى التعاون على تحقيق هدف تطوير النظام الاحصائي مستفيدين في ذلك من كل مخرجات جميع المشاريع السابقة التي تندرج في نفس الاطار و كذا المخططات الاحصائية القطاعية المتوفرة حاليا لدى الوزارات و الهيئات.

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تنصيب الورشة الوطنية لإعداد مشروع المخطط الوطني لتطوير الاحصاء
  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 18:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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