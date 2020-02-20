قوجيل: "صفقة القرن" تنسف كل المبادرات الرامية إلى الحل "العادل و الشامل" للقضية الفلسطينية

الجزائر - أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة, صالح قوجيل, الخميس, خلال استقباله للسفير الجديد لدولة فلسطين بالجزائر, أمين مقبول, أن المبادرة التي اصطلح على تسميتها ب"صفقة القرن" تنسف كل المبادرات الرامية إلى الحل "العادل و الشامل" للقضية الفلسطينية, حسبما أورده بيان للغرفة العليا للبرلمان.

و اشار البيان إلى أن تم خلال هذا اللقاء "التطرق لواقع العلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين الشقيقين منذ الثورة التحريرية, كما تم استعراض تطورات و مستجدات القضية الفلسطينية على الساحة الدولية".

و أوضح المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بهذه المستجدات, عبر السيد قوجيل عن "موقف الجزائر الرافض و بشدة لمحاولة القفز على قرارات الشرعية الدولية عبر طرح المبادرة التي اصطلح على تسميتها +صفقة القرن+ و التي تنسف كلية كل المبادرات الرامية الى الحل العادل و الشامل للقضية الفلسطينية".

و جدد السيد قوجيل التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف "طبقا لقرارات مجلس الأمن و المرجعيات الدولية ذات الصلة و المبادرة العربية للسلام".

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كما حيا بالمناسبة نضال الشعب الفلسطيني, حاثا على ضرورة رص الصفوف الداخلي الفلسطيني و توحيد الجهود, معتبرا ذلك "اللبنة الأولى التي ستعزز الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة و تملي على العدو و حلفائه سبل و طرق حل القضية بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني".

من جهته, أشاد السفير الفلسطيني بالموقف الجزائري "الثابت" تجاه القضية الفلسطينية و الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني "و الذي يبقى موقفا داعما و مؤيدا بدون تدخل".

و اتفق الطرفان "على مواصلة التنسيق النوعي الداعم للقضية الفلسطينية في مختلف المنابر و المحافل البرلمانية على جميع المستويات".