قوجيل: "صفقة القرن" تنسف كل المبادرات الرامية إلى الحل "العادل و الشامل" للقضية الفلسطينية

و اشار البيان إلى أن تم خلال هذا اللقاء "التطرق لواقع العلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين الشقيقين منذ الثورة التحريرية, كما تم استعراض تطورات و مستجدات القضية الفلسطينية على الساحة الدولية".
و أوضح المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بهذه المستجدات, عبر السيد قوجيل عن "موقف الجزائر الرافض و بشدة لمحاولة القفز على قرارات الشرعية الدولية عبر طرح المبادرة التي اصطلح على تسميتها +صفقة القرن+ و التي تنسف كلية كل المبادرات الرامية الى الحل العادل و الشامل للقضية الفلسطينية".
و جدد السيد قوجيل التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف "طبقا لقرارات مجلس الأمن و المرجعيات الدولية ذات الصلة و المبادرة العربية للسلام".
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كما حيا بالمناسبة نضال الشعب الفلسطيني, حاثا على ضرورة رص الصفوف الداخلي الفلسطيني و توحيد الجهود, معتبرا ذلك "اللبنة الأولى التي ستعزز الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة و تملي على العدو و حلفائه سبل و طرق حل القضية بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني".
من جهته, أشاد السفير الفلسطيني بالموقف الجزائري "الثابت" تجاه القضية الفلسطينية و الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني "و الذي يبقى موقفا داعما و مؤيدا بدون تدخل".
و اتفق الطرفان "على مواصلة التنسيق النوعي الداعم للقضية الفلسطينية في مختلف المنابر و المحافل البرلمانية على جميع المستويات".