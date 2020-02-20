المحكمة العليا: الاستماع إلى والي ولاية سيدي بلعباس سابقا

الجزائر - استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة, الخميس, إلى والي سيدي بلعباس سابقا, محمد حطاب, لارتكابه عدة جنح, حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم اليوم 20 فبراير 2020 الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى السيد حطاب محمد, والي ولاية سيدي بلعباس سابقا لارتكابه جنح منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية, والتبديد العمدي للممتلكات العمومية, وإساءة استغلال الوظيفة, وتعارض المصالح".

وأضاف بيان النائب العام أن المستشار المحقق أصدر "أمرا بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي سفره العادي والديبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمامه".