Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المحكمة العليا: الاستماع إلى والي ولاية سيدي بلعباس سابقا

  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 15:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
المحكمة العليا: الاستماع إلى والي ولاية سيدي بلعباس سابقا

الجزائر - استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة, الخميس, إلى والي سيدي بلعباس سابقا, محمد حطاب, لارتكابه عدة جنح, حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم اليوم 20 فبراير 2020 الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى السيد حطاب محمد, والي ولاية سيدي بلعباس سابقا لارتكابه جنح منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية, والتبديد العمدي للممتلكات العمومية, وإساءة استغلال الوظيفة, وتعارض المصالح".

وأضاف بيان النائب العام أن المستشار المحقق أصدر "أمرا بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي سفره العادي والديبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمامه".

كلـمات مفتـاحيــة :
المحكمة العليا: الاستماع إلى والي ولاية سيدي بلعباس سابقا
  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 15:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.20

فلاحة : ضرورة إعادة النظر في تصنيف المناطق الجبلية

20.02.20

السيد رزيق يستقبل خبراء أخصائيين في الفلاحة من ابناء الجالية بكندا

20.02.20

مقاطعة الجولة ال20 للرابطة الثانية : المكتب الفدرالي يرفض تأجيل الجولة

20.02.20

المحكمة العليا: الاستماع إلى والي ولاية سيدي بلعباس سابقا

20.02.20

رفع أعباء و ابراز اخرى ضد وزراء وولاة سابقين في قضايا فساد

20.02.20

الإحصاء العام للسكان: تجنيد ما يفوق 80 ألف محقق لتغطية العملية

الأكثــر قـراءة

20.02.19

اللحوم الحمراء: إطلاق مشاورات لضبط أسعار "معقولة" ترضي المنتجين والمستهلكين

20.02.19

الرئيس تبون يعلن 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة و التلاحم بين الشعب و جيشه من أجل…

20.02.19

إحالة ملفي شكيب خليل وعمارغول على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا

20.02.19

الجزائر العاصمة: حديقة التجارب بالحامة تتدعم بميلاد 3 أشبال

20.02.18

باتنة: انطلاق الصالون الوطني الرابع للكتاب وسط إقبال ملفت للزوار

20.02.18

حوادث المرور: وفاة 45 شخصا وإصابة 1494 آخرين في ظرف أسبوع