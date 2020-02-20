 وزير الاتصال يدعو الى "مرافقة وتنظيم" الصحافة الإلكترونية بالجزائر

الجزائر - أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة ، عمار بلحيمر، اليوم الخميس بالجزائر، على "ضرورة مرافقة" الصحافة الإلكترونية و"تنظيمها" مما يمكنها من تعزيز المكتسبات في هذا المجال.

ولدى افتتاحه لورشة العمل المخصصة للصحافة الإلكترونية، قال الوزير ان" الصحافة الإلكترونية في الجزائر لاتزال فتية، بحيث تحتاج إلى المرافقة والتطوير بطريقة آمنة ومنظمة تمكنها من تعزيز المكتسبات في هذا المجال وتحديث الابتكارات باستمرار في مجال الاتصال الذي هو استراتيجي سيادي وحيوي يتعلق بموضوع حساس وهو إنتاج مضمون جزائري متواجد بقوة في الشبكة".

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وعليه، دعا الوزير الأساتذة الباحثين ومهنيي القطاع لاثراء خارطة طريق وزارة الاتصال من أجل الحصول على" الدعم التنظيمي وضبط الصحافة الإلكترونية في إطار نمط تعامل جديد يقتضي الاعتماد على الكفاءات المتواجدة في صناعة أي قرار".

وبعد أن ذكر أن عدد المواقع الإخبارية الإلكترونية بلغ 150 من بينهم 84 مصرحا بها لدى الوزارة ، اوضح الوزير أن هذا النوع من الصحافة ينشط في ظل فراغ قانوني مما خلق وضعية تتسم بعدم التوازن".

وشدد بهذا الخصوص على ضرورة العمل على ملئ هذا الفراغ وتحديد معايير التنظيم وضبط الصحافة الإلكترونية التي أصبحت اليوم" اكثر الوسائل المرغوبة من قبل محترفي الصحافة المكتوبة بالجزائر نظرا للمزايا الاقتصادية والمعلومات الفورية التي توفرها".