بلحيمر: ترسيم ال 22 فبراير يوما وطنيا مكسب للشعب و للجزائر

الجزائر - اعتبر وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بترسيم يوم 22 فبراير، يوم انطلاق الحراك الشعبي السلمي، كيوم وطني هو "مكسب للشعب وللجزائر يعزز الحريات والنضال السلمي في البلاد".

وثمن السيد بلحيمر في كلمة له خلال افتتاح ورشة مخصصة للصحافة الالكترونية ترسيم 22 فبراير يوما وطنيا من قبل رئيس الجمهورية معتبرا هذا القرار "مكسبا للشعب والنضال السلمي في بلادنا".

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كما أعتبر الناطق الرسمي للحكومة أن قرار الرئيس بترسيم هذا اليوم الذي بدأ فيه الحراك الشعبي السلمي ( 22 فبراير2019) هي "حكمة وسداد رأي وشجاعة سياسية".

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن أمس الأربعاء عن قرار ترسيم تاريخ 22 فبراير يوما وطنيا تحت تسمية "اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية وذلك ل"تخليد" الذكرى الأولى للحراك الشعبي المبارك.

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و أوضح بيان لرئاسة الجمهورية ان اليوم "يحتفل به عبر جميع التراب الوطني من خلال تظاهرات و أنشطة تعزز أواصر الأخوة و اللحمة الوطنية، وترسخ روح التضامن بين الشعب و جيشه من أجل الديمقراطية".