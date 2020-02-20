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اجتماع الحكومة: بلحيمر يعرض استراتيجية الاتصال الحكومي

  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 10:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
اجتماع الحكومة: بلحيمر يعرض استراتيجية الاتصال الحكومي

الجزائر - عرض وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، يوم الأربعاء أثناء اجتماع الحكومة، استراتيجية الاتصال الحكومي، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أن "هذا العرض الذي تناول الإشكالية من زوايا مختلفة، ركز على تحديد السياق و المبادئ و الفاعلين وكذا الأدوات الواجب أخذها بعين الاعتبار في وضع استراتيجية اتصال مدعوة لمرافقة تنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان".

وفي تدخله عقب العرض، ذكر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، "إرادة الحكومة في تطوير نظرة تُدرج السياق الخاص الذي تعيشه البلاد، سياق يأخذ بعين الاعتبار البيئة السياسية التاريخية المتميزة بطبع الحراك الشعبي و الديناميكية الناجمة عن ذلك و رأي عام تواق إلى التغيير و مطلب شعبي ملح من أجل معلومة موضوعية و شفافة".

وبعد أن ذكر مطولا الدور المسند للناطق الرسمي للحكومة، شدد الوزير الأول على "أهمية العناية الواجبة في اختيار أدوات الاتصال السياسي من أجل وضوح عمل الحكومة و كذا الوسائل الواجب تنفيذها في إطار الاتصال المؤسساتي الموجه لإضفاء المصداقية و تعزيز العلاقة بين الإدارة العمومية و المواطنين".

آخر تعديل على الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 10:26
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اجتماع الحكومة: بلحيمر يعرض استراتيجية الاتصال الحكومي
  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 10:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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