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اجتماع الحكومة: عرض مشروع قانون تمهيدي للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية

  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 09:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
اجتماع الحكومة: عرض مشروع قانون تمهيدي للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية

الجزائر - عرض وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، يوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة، مشروع قانون تمهيدي متعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

ويعرف مشروع هذا النص، الذي يحتوي على 48 مادة، التمييز بكونه "كل سلوك يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي".

 وينص مشروع القانون أن العناصر المكونة لتجريم خطاب الكراهية تتعلق بجميع "أشكال التعبير التي تنشر التمييز أو تحرض عليه أو تشجعه أو تبرره أو تلك التي تعبر عن الاحتقار أو الإذلال أو العداوة أو الكراهية أو العنف".

كما يشمل نفس المشروع على جانب وقائي من خلال "توفير استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية".

للإشارة، فإن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد وجه تعليمات للوزير الأول، عبد العزيز جراد، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد.

وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن هذا الإجراء "يأتي بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتي لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني". 

وخلص بيان رئاسة الجمهورية إلى أن "الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لاسيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب".

آخر تعديل على الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 10:30
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اجتماع الحكومة: عرض مشروع قانون تمهيدي للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية
  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 09:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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