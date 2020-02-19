Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أحمد رضا حوحو رائد الصحافة الساخرة في الجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 19:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
أحمد رضا حوحو رائد الصحافة الساخرة في الجزائر

قسنطينة - أكد مشاركون في أشغال منتدى وطني حول أحمد رضا حوحو الأربعاء بقسنطينة أن هذا الكاتب والكاتب المسرحي وشهيد الثورة التحريرية كان "رائدا للصحافة الساخرة في الجزائر".

وأوضحت سكينة العابد من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة في مداخلة قدمتها خلال هذا اللقاء الذي عقد بكلية الآداب بجامعة الإخوة منتوري (قسنطينة 1)  بأن أحمد رضا حوحو لم يكن فقط أول كاتب جزائري كتب رواية باللغة العربية سنة 1947 "مع حمار توفيق الحكيم" لكن كان أيضا "رائدا للصحافة الساخرة".

وأوضحت ذات الجامعية بأن عديد الأبحاث التي أجريت على رضا حوحو قد تناولت المسار الأدبي لهذه الشخصية وأهملت مساهماته الصحفية الكبيرة, لا سيما بجريدة "البصائر" لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين و "الشعلة" التي أسسها العام 1949 والتي خصص قسما منها لكتاباته الساخرة.

وانطلاقا من التجربة الجزائرية خلال الحقبة الاستعمارية, فقد أعد مواضيع ساخرة تهدف إلى انتقاد الأفراد و العادات البائدة, لاسيما الوجود الاستعماري, كما عبرت عنه سكينة العابد.

من جهته اعتبر ليامين بن تومي من جامعة محمد لمين دباغين (سطيف2 ) أن "رضا حوحو كان كاتبا ساخرا بامتياز, ما سمح له بالانتقال وبسهولة إلى الصحافة الساخرة", مشيرا إلى أن هذا النوع من الكتابة الشعبية والعلمية كانت عن طريق قلم هذا المناضل "الصوت الوحيد للتغلب على الرقابة".

وتميز هذا اللقاء الذي بادرت إلى تنظيمه مديرية الثقافة و دار الثقافة مالك حداد لقسنطينة في إطار إحياء اليوم الوطني للشهيد تحت شعار "دم الشهداء .. حبر الابتكار" بمشاركة أساتذة من الجامعة وشعراء جزائريين.

كلـمات مفتـاحيــة :
أحمد رضا حوحو رائد الصحافة الساخرة في الجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 19:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.19

أحمد رضا حوحو رائد الصحافة الساخرة في الجزائر

20.02.19

الرابطة المحترفة الثانية : الأندية تقرر مقاطعة الجولة الـ 20 من البطولة

20.02.19

وزير الصحة يجتمع بالمدراء المركزيين لتسريع تنفيذ التكفل بالملفات ذات الاولوية

20.02.19

صناعة صيدلانية: مشروع بقيمة 4 مليار دج للإنتاج المحلي لأدوية علاج السرطان بوهران

20.02.19

الرئيس تبون يعلن 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة و التلاحم بين الشعب و جيشه من أجل…

20.02.19

تعاون طاقوي: عرقاب يتحادث مع نائب رئيس شركة رونيسانس التركية

الأكثــر قـراءة

20.02.19

اللحوم الحمراء: إطلاق مشاورات لضبط أسعار "معقولة" ترضي المنتجين والمستهلكين

20.02.19

سكنات عدل: ناصري يأمر بإنهاء الإنجاز واحترام المواعيد المحددة

20.02.19

فتح كوت ديفوار لممثلية قنصلية بالصحراء الغربية إخلال بالعقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي

20.02.19

إحالة ملفي شكيب خليل وعمارغول على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا

20.02.19

تأجيل محاكمة مدير الامن الوطني الاسبق عبد الغني هامل الى 11 مارس المقبل

20.02.19

تعاون طاقوي: عرقاب يتحادث مع وفد من شركة السويدي للكهرباء