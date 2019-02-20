أحمد رضا حوحو رائد الصحافة الساخرة في الجزائر -

الرابطة المحترفة الثانية : الأندية تقرر مقاطعة الجولة الـ 20 من البطولة -

صناعة صيدلانية: مشروع بقيمة 4 مليار دج للإنتاج المحلي لأدوية علاج السرطان بوهران -

الرئيس تبون يعلن 22 فبراير يوما وطنيا للأخوة و التلاحم بين الشعب و جيشه من أجل الديمقراطية -

تعاون طاقوي: عرقاب يتحادث مع نائب رئيس شركة رونيسانس التركية -

فيروس كورونا : الدعوة الى انشاء سجل وطني خاص بالأمراض الناشئة والمستجدة -

الصحافة الالكترونية: ضرورة تنظيم قانوني لوضع حد لأوجه الغموض -

لعقاب : الجزائر في حاجة إلى دستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب -

إضراب مستخدمي الملاحة التجارية: استمرار الاضطرابات في رحلات الخطوط الجوية الجزائرية -

افتتاح الطبعة ال14 للصالون الدولي للصيدلة و الصناعات الصيدلانية (سيفال 2020) -

دراجات/ دورة رواندا2020: الجزائر حاضرة في منافسات الطبعة ال12 -

الجزائر العاصمة: حديقة التجارب بالحامة تتدعم بميلاد 3 أشبال -

الصناعات النسيجية و الجلدية: ضرورة اعادة بعث النشاط لدعم الانتاج و الحد من الاستيراد -

الدعوة إلى توظيف الإعجاز القرآني في الخطاب الديني -

إحالة ملفي شكيب خليل وعمارغول على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا -

التأكيد على ضرورة تجنيد كل الكفاءات من أجل التمكن من تسطير استراتيجية وطنية في مجال التسويق السياحي -

صالح بلعيد يدعو الى الارتقاء بالكتاتيب القرآنية وعصرنتها -

تنس/الدورة الدولية للأواسط: تأهل أربعة جزائريين للدور الثاني -

الحراك الشعبي في ذكراه الاولى : حصيلة إيجابية لمسار نضالي استثنائي أنقذ الدولة الوطنية -