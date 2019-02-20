و أوضح المصدر ذاته أنه "جاء في المرسوم الذي وقعه السيد الرئيس و أعلنه أثناء لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية الذي يبث على شاشات التلفزيون مساء غد (الخميس), بأن يوم 22 فبراير يخلد الهبة التاريخية للشعب في الثاني و العشرين من فبراير 2019, و يحتفل به عبر جميع التراب الوطني من خلال تظاهرات و أنشطة تعزز أواصر الأخوة و اللحمة الوطنية, و ترسخ روح التضامن بين الشعب و جيشه من أجل الديمقراطية".
الرئيس تبون يعلن 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة و التلاحم بين الشعب و جيشه من أجل الديمقراطية"
أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 19:27 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 26 مرات
الجزائر - قرر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الأربعاء, تخليدا للذكرى الأولى للحراك الشعبي المبارك, إعلان يوم 22 فبراير من كل سنة "يوما وطنيا للأخوة و التلاحم بين الشعب و جيشه من أجل الديمقراطية", حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
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