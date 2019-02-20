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مجلس الأمة يشارك بأثينا في الدورة الـ14 للجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 16:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

الجزائر - يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة في فعاليات الدورة الـ14 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط, التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع البرلمان اليوناني, وذلك يومي 20 و 21 فبراير 2020 بأثينا, حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للغرفة العليا للبرلمان.

وسيناقش المشاركون في هذه الدورة مواضيع متنوعة تهم منطقة المتوسط, و ذلك في اطار اجتماعات اللجان الدائمة للجمعية ,على غرار التطور السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتبادلات الاقتصادية والتجارية, وكذا التعاون السياسي والأمني والاجتماعي والبيئي, ومواجهة الارهاب والتغيرات المناخية, بالإضافة الى نشاطات الجمعية البرلمانية للمتوسط للعام 2020.

ومن المنتظر أن تتم خلال هذه الدورة مراسم انتقال رئاسة الجمعية البرلمانية للمتوسط للفترة 2020-2021.

ويتشكل الوفد البرلماني لمجلس الأمة من الأعضاء محمد زكرياء, عبد المجيد مختار, محمد قطشة والطاهر غزيل.

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مجلس الأمة يشارك بأثينا في الدورة الـ14 للجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 16:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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