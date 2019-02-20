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وفد من المجلس الشعبي الوطني يشارك بأثينا في الدورة الـ14 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 16:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

 

الجزائر - يشارك وفد من المجلس الشعبي الوطني في الدورة العامة الـ14 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط  المقررة يومي 20 و21 فبراير الجاري بأثينا (اليونان), حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيكون ممثلا في هذه الدورة بكل من السيد عبد المجيد دنوني بصفته نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والسيد عمار موسي بصفته عضوا دائما بالجمعية.

وسيعكف المشاركون في هذه الدورة --حسب ذات المصدر-- على "دراسة تقارير وتوصيات اللجان الثلاث الدائمة للجمعية والمصادقة عليها, والتي تخص القضايا الهامة للمنطقة الأورو متوسطية, منها التطور السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتهديدات الجديدة التي يشكلها الإرهاب".

كما سيتم التطرق أيضا الى مواضيع تخص "التعاون الاقتصادي وتسهيل التجارة, التغيرات المناخية وكذا تسيير الهجرة وترقية حقوق الإنسان".

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وفد من المجلس الشعبي الوطني يشارك بأثينا في الدورة الـ14 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 16:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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