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افتتاح جلسة محاكمة المدير العام للأمن الوطني سابقا عبد الغني هامل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 11:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

الجزائر - افتتحت اليوم الاربعاء بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) جلسة محاكمة المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل المتابع بتهم فساد أبرزها "تبييض الاموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ".

ويتابع هامل، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ جويلية الماضي، بتهم متعلقة بالفساد منها "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، من خلال التأثير على أعوان الدولة" و"استغلال النفوذ"، "الثراء غير المشروع" و"تبييض الأموال".

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد قد اودع في الخامس من جويلية الماضي المدير العام الاسبق للأمن الوطني واثنين من أولاده، الحبس المؤقت بسجن الحراش (الجزائر) فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.

و يوجد من بين الشهود الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال و والي الشلف الاسبق محمد غازي ووزير الاشغال العمومية الاسبق عبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف بصفته واليا اسبقا لوهران.

يذكر أن عبد الغني هامل قد مثل بداية ماي 2019 امام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الذي استمع اليه في قضية محاولة ادخال 701 كلغ من الكوكايين من ميناء وهران.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 11:49
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افتتاح جلسة محاكمة المدير العام للأمن الوطني سابقا عبد الغني هامل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 11:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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