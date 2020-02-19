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فتح كوت ديفوار لممثلية قنصلية بالصحراء الغربية إخلال بالعقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 10:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرات
فتح كوت ديفوار لممثلية قنصلية بالصحراء الغربية إخلال بالعقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي

الجزائر - اعتبرت الجزائر يوم الثلاثاء على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، السيد عبد العزيز بن علي الشريف إقدام حكومة جمهورية كوت ديفوار على فتح ممثلية قنصلية بمدينة العيون بالصحراء الغربية "إخلالا بالالتزامات المترتبة عن العقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي".

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية "أخذت الجزائر علما بإقدام حكومة جمهورية كوت ديفوار على فتح ممثلية قنصلية بمدينة العيون بالصحراء الغربية"، مضيفا أن "مثل هذا الفعل الصادر عن عضو مؤسس للاتحاد الافريقي إخلال بالالتزامات المترتبة عن العقد التأسيسي للاتحاد  وهو في ذات الوقت خرق صارخ للقانون الدولي وللوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية".

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وأوضح ذات المصدر أنه "مهما يكن من أمر فإن إقدام بعض الدول الافريقية  المؤسسة للأسف للاتحاد الافريقي  على فتح ممثليات قنصلية بالصحراء الغربية لا يعدو كونه حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام سوف لن تلبث أن يتجاوزها الزمن وتأتي عليها قوة القانون والشرعية الدولية والتمسك القوي للشعب الصحراوي بحقه الطبيعي والشرعي في تقرير مصيره".

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فتح كوت ديفوار لممثلية قنصلية بالصحراء الغربية إخلال بالعقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 10:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرة   شارك

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