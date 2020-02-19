السيد تبون يستقبل مدير قسم شمال افريقيا والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي

وقد تمحور هذا اللقاء حول التعاون الثنائي بين الجزائر و صندوق النقد الدولي لاسيما في مجال "الحوكمة الاقتصادية وعصرنة الادارات الجبائية و الجمركية" التابعة لوزارة المالية ، يضيف ذات المصدر.
بهذه المناسبة أعرب السيد أزعور عن ارتياحه لما لمسه لدى السيد رئيس الجمهورية من "ارادة قوية لمحاربة الفساد والتبذير و بناء اقتصاد عصري" قائم على تنويع النمو و تعميم الرقمنة وتثمين الانتاج الوطني للتقليل من الاعتماد عل المحروقات.
وكان السيد أزعور قد استقبل في وقت سابق من نهار اليوم من طرف الوزير الاول عبد العزيز جراد.
وكان اللقاء الذي يندرج في إطار المهمات الدورية لخبراء صندوق النقد الدولي مع جميع الدول الأعضاء،"فرصة للطرفين للتأكيد على نوعية العلاقات التي تربط بينهما".