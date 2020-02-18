صبري بوقدوم يستقبل من طرف فايز السراج بطرابلس

طرابلس - استقبل وزير الشؤون الخارجية, صابري بوقدوم, الثلاثاء بطرابلس من طرف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا, فائز السراج.

وتناول لقاء السيد السراج مع السيد بوقدوم والوفد المرافق له مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية الجزائرية-الليبية وسبل تطويرها, وذلك بحضور وزير خارجية ليبيا, محمد سيالة, ومبعوث الرئيس السراج لدول المغرب العربي, جمعة القماطي.

واكد الوزير بوقدوم إنه "لا يوجد حل عسكري للازمة، وأن الجزائر ستعمل بكل جهدها لوقف الحرب".

من جانبه شكر السيد السراج الجزائر على ما تبذله من جهد سياسي ودبلوماسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكداً على "عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين".

وسبق للسيد بوقدوم ان زار مدينة بنغازي الليبية و التقى باللواء خليفة حفتر, وبحثا مستجدات الوضع في ليبيا و العلاقات بين البلدين, متطرقين ايضا لدور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا.

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ويأتي لقاء السيد بوقدوم مع السيد السراج في طرابلس ثلاثة أيام بعد انعقاد الاجتماع الاول للجنة الدولية لمتابعة ندوة برلين حول ليبيا, اول امس في مدينة ميونيخ الالمانية, التي شارك فيها وزير الشؤون الخارجية الجزائري.

وكان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد قاد الوفد الجزائري في ندوة برلين التي جرت في 19 يناير الماضي والتي جدد خلالها على التزام الجزائر بدعم جهود التسوية السياسية للأزمة الليبية.

وكانت الجزائر قد احتضنت في 31 يناير الماضي, اجتماعا تشاوريا لآلية دول الجوار , تم خلاله التأكيد على تمسك الجزائر ب"تشجيع الأطراف الليبية على حل ازمتهم بالطرق السلمية ورفضها لأي تدخل أجنبي في هذا البلد ".