المتحف المركزي للجيش يحيي اليوم الوطني للشهيد

وأوضح ذات البيان أنه "تكريما وتمجيدا لأرواح شهداء الجزائر الأبرار, وبمناسبة اليوم الوطني للشهيد, نظم المتحف المركزي للجيش اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020، احتفالية بعنوان ++اليوم الوطني للشهيد 18 فيفري... وفاء لرسالة الشهيد++".
وأشرف على افتتاح التظاهرة اللواء بوعلام مادي مدير الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي, بحضور ضباط وإطارات من الجيش الوطني الشعبي, أساتذة جامعيين وتلاميذ بعض المؤسسات التربوية.
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استهل هذا النشاط بعرض شريط وثائقي تحت عنوان "جيش التحرير الوطني ...ثوار ذخيرتهم حب الوطن", كما تضمن برنامج الاحتفالية عرض ملحمة تاريخية حول مسيرة الشهيد ومداخلة تاريخية وشهادات حية لمجاهدين بالإضافة إلى معرض للصور.