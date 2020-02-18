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المتحف المركزي للجيش يحيي اليوم الوطني للشهيد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 18:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
المتحف المركزي للجيش يحيي اليوم الوطني للشهيد

الجزائر-نظم المتحف المركزي للجيش يوم الثلاثاء, احتفالية بمناسبة احياء اليوم الوطني للشهيد, المصادف ل18 فبراير من كل سنة, بحضور ضباط وإطارات من الجيش الوطني الشعبي و اساتذة جامعيين وتلاميذ بعض المؤسسات التربوية, حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان أنه "تكريما وتمجيدا لأرواح شهداء الجزائر الأبرار, وبمناسبة اليوم الوطني للشهيد, نظم المتحف المركزي للجيش اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020، احتفالية بعنوان ++اليوم الوطني للشهيد 18 فيفري... وفاء لرسالة الشهيد++".

وأشرف على افتتاح التظاهرة اللواء بوعلام مادي مدير الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي, بحضور ضباط وإطارات من الجيش الوطني الشعبي, أساتذة جامعيين وتلاميذ بعض المؤسسات التربوية.

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استهل هذا النشاط بعرض شريط وثائقي تحت عنوان "جيش التحرير الوطني ...ثوار ذخيرتهم حب الوطن",  كما تضمن برنامج الاحتفالية عرض ملحمة تاريخية حول مسيرة الشهيد ومداخلة تاريخية وشهادات حية لمجاهدين بالإضافة إلى معرض للصور.

آخر تعديل على الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 18:24
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المتحف المركزي للجيش يحيي اليوم الوطني للشهيد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 18:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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