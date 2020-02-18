صبري بوقدوم يستقبل من طرف فايز السراج بطرابلس -

المتحف المركزي للجيش يحيي اليوم الوطني للشهيد -

الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يكرم رئيس الجمهورية بوسام شرف -

سفير فلسطين بالجزائر يدعو إلى توحيد صفوف الأمة العربية والإسلامية لمواجهة صفقة القرن -

ضرورة ترقية الخطاب الديني تماشيا مع مستجدات الواقع المعاش -

تبسة: إعطاء إشارة الانطلاق في أشغال تهيئة المدخل الشمالي لبلدية نقرين -

خنشلة: 12 مشاركا في الطبعة الخامسة لمعرض الموروث الفني التشكيلي -

أدرار: الدعوة إلى تفعيل تطبيقات علم الرياضيات لترقية دور الذكاء الإصطناعي لخدمة التنمية -

سعيدة: زيتوني يشرف على مراسم إحياء اليوم الوطني للشهيد -

الرئيس تبون :التعديل الدستوري سيشكل أولى أسس الجزائر الجديدة التي تتطلع إلى التقدم والعصرنة متشبتة بتاريخها وأصالتها -

صناعة السيارات: الأجانب غير مجبرين على ايجاد شريك محلي من أجل الاستثمار -

بلحيمر: الحراك يمكن أن يكون بمثابة نظام لليقظة يسمح ببروز مجتمع مدني جديد -

المداخيل الجمركية تسجل ارتفاعا بـ 7% سنة 2019 -

كرة القدم/الرابطة الأولى: نصر حسين داي يفشل في تجديد العهد مع الانتصارات -

تنظيم ورشة حول تطوير الصحافة الالكترونية يوم الخميس بالجزائر العاصمة -

الدعوة الى الاستلهام من القيم والتضحيات الجسام لشهداء الثورة التحريرية -

الأمن الوطني يفند مضمون منشورات على الفايسبوك حول شكوى قواتها لحفظ النظام من حجم العمل -

بلحيمر: نشاط وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية يستدعي تأطيرا قانونيا -

تثبيت الهدنة في ليبيا: جولة جديدة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 اليوم في جنيف -