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دورة تربصية لوفد من الحماية المدنية التونسية بالجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 09:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

الجزائر - شرع وفد من الحماية المدنية التونسية في إجراء دورة تربصية بالجزائر ابتداء من أمس الاحد إلى غاية 5 مارس المقبل.

وتأتي هذه الدورة التربصية "تنفيذا لمحضر اجتماع اللجنة التقنية المشتركة الجزائرية-التونسية في مجال الحماية المدنية المنعقد بولاية الطارف في يونيو الماضي"، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر ان هذه الدورة التي تشمل وفدا يتكون من 15 فردا من العنصر النسوي للحماية المدنية التونسية بمختلف الرتب، يندرج في اطار التعاون الثنائي بين الجزائر وتونس في مجال الحماية المدنية.

للإشارة، كان الاجتماع التنسيقي المشترك بين مصالح الحماية المدنية للبلدين، المنعقد في الصائفة الماضية بالطارف، قد أكد على ضرورة تطوير وتحسين عمليات التدخل لحماية القدرات الغابية الواقعة بين الحدود الجزائرية-التونسية وتنسيق الجهود بين مصالح الحماية المدنية في البلدين لمواجهة ظواهر الفيضانات المتكررة، لا سيما على الشريط الحدودي.

وتناول جدول أعمال هذا الاجتماع أيضا الأمور المتعلقة بتكوين الفرق المتخصصة وكذا التدابير الوقائية، على غرار الوقاية الجوارية المتعلقة بالوقاية من المخاطر الرئيسية.

 واندرج هذا الاجتماع التنسيقي في إطار بروتوكول تعاون تم التوقيع عليه سنة 1985 بين البلدين الجارين.

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دورة تربصية لوفد من الحماية المدنية التونسية بالجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 09:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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