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الرئيس تبون يترأس اجتماعا لولاة الجمهورية بعد اختتام لقائهم مع الحكومة

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 19:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات
الرئيس تبون يترأس اجتماعا لولاة الجمهورية بعد اختتام لقائهم مع الحكومة

 

الجزائر- ترأس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الاثنين بمقر الرئاسة, اجتماعا ضم ولاة الجمهورية بعد اختتام لقائهم المشترك مع الحكومة, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وقد حضر هذا الاجتماع كل من الوزير الأول, عبد العزيز جراد, وسيط الجمهورية, كريم يونس, ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود.

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وخلال هذا الاجتماع "استمع السيد الرئيس إلى انشغالات السادة الولاة, وأكد على التوجيهات التي أعطاها لهم أمس في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الندوة المشتركة مع الحكومة".

كما أسدى رئيس الجمهورية --يضيف نفس المصدر-- "توجيهات مكملة مستمدة من تجربته الميدانية الطويلة من أجل تحكم أفضل في حل مشاكل التنمية, وهذا قصد تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية ومساعدة المؤسسات الناشئة على خلق فرص العمل والثروة لمحاربة البطالة وتحسين مستوى حياة المواطنين وإطارهم المعيشي في كنف تنمية وطنية متوازنة تمحو الفوارق الاجتماعية وتشجع الكفاءات الوطنية".

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الرئيس تبون يترأس اجتماعا لولاة الجمهورية بعد اختتام لقائهم مع الحكومة
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 19:43     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

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