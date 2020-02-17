Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر-الدانمارك : بحث علاقات التعاون و سبل الارتقاء بها إلى شراكة في مجالات عديدة

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 19:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات
الجزائر-الدانمارك : بحث علاقات التعاون و سبل الارتقاء بها إلى شراكة في مجالات عديدة

الجزائر - شكلت علاقات التعاون بين الجزائر والدانمارك و حرص البلدين على الارتقاء بها إلى شراكة في العديد من المجالات محور اللقاء الذي جمع الاثنين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني,عبد القادر عبد اللاوي, بسفيرة الدنمارك السيدة فانيسا فيقا ساينز.

و أوضح بيان للمجلس أن السيد عبد اللاوي أشار خلال هذا اللقاء إلى "علاقات التعاون التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على الارتقاء بها إلى شراكة في مجالات عديدة منها البحث العلمي والصيدلاني والنقل البحري والسياحة وفق قاعدة رابح – رابح"، مقدما, من جهة أخرى, لمحة عن المهام والتشكيلة التعددية الحالية للمجلس الشعبي الوطني.

من جهتها، عبرت سفيرة الدنمارك عن "رغبة بلدها الملحة في تدعيم علاقات التعاون مع الجزائر في مجالات مختلفة منها النقل البحري والصناعة الصيدلانية وخاصة صنع الأنسولين، ورغبة العديد من المؤسسات الدنماركية في الاستثمار"، مشددة على أن عوامل التعاون والتكامل بين البلدين "متاحة بشكل واسع وأكيد".

كما سمح ذات اللقاء "بتناول عدد من الموضوعات الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك"، وسجل الطرفان "ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين عن طريق تبادل الوفود نظرا لأهمية الدور الذي يمكن للديبلوماسية البرلمانية أن تلعبه في دعم وتطوير العلاقات القائمة بين البلدين".

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر-الدانمارك : بحث علاقات التعاون و سبل الارتقاء بها إلى شراكة في مجالات عديدة
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 19:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.19

أحمد رضا حوحو رائد الصحافة الساخرة في الجزائر

20.02.19

الرابطة المحترفة الثانية : الأندية تقرر مقاطعة الجولة الـ 20 من البطولة

20.02.19

وزير الصحة يجتمع بالمدراء المركزيين لتسريع تنفيذ التكفل بالملفات ذات الاولوية

20.02.19

صناعة صيدلانية: مشروع بقيمة 4 مليار دج للإنتاج المحلي لأدوية علاج السرطان بوهران

20.02.19

الرئيس تبون يعلن 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة و التلاحم بين الشعب و جيشه من أجل…

20.02.19

تعاون طاقوي: عرقاب يتحادث مع نائب رئيس شركة رونيسانس التركية

الأكثــر قـراءة

20.02.19

اللحوم الحمراء: إطلاق مشاورات لضبط أسعار "معقولة" ترضي المنتجين والمستهلكين

20.02.19

فتح كوت ديفوار لممثلية قنصلية بالصحراء الغربية إخلال بالعقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي

20.02.19

إحالة ملفي شكيب خليل وعمارغول على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا

20.02.19

سكنات عدل: ناصري يأمر بإنهاء الإنجاز واحترام المواعيد المحددة

20.02.19

افتتاح جلسة محاكمة المدير العام للأمن الوطني سابقا عبد الغني هامل

20.02.19

تذبذبات في التزويد بالماء الشروب بعين النعجة بسبب أشغال الصيانة