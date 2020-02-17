Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لقاء حكومة-ولاة: عرض شريط مصور يعكس معاناة المواطنين بالعديد من مناطق الوطن

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 19:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

الجزائر- تم يوم الاحد, خلال لقاء الحكومة بالولاة بقصر الأمم (الجزائر العاصمة), عرض شريط مصور يبرز المعاناة اليومية للمواطن بالعديد من مناطق الوطن.

وقد أبرز هذا الشريط لمدة 30 دقيقة معاناة سكان عدد من القرى, لاسيما في مجال التزود بالماء الشروب والكهرباء والغاز, ومعاناة التلاميذ الذين يجدون أنفسهم مجبرين على قطع عشرات الكيلومترات مشيا على الأقدام للوصول الى مقاعد الدراسة.

وفي تعقيبه على هذا الشريط, أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن الوضع الذي تعيشه حاليا بعض مناطق الوطن, والتي اطلق عليها اسم "مناطق الظل", "مرفوض تماما, لأننا نملك الامكانيات لمواجهته".

ودعا بالمناسبة المسؤولين المحليين الى "التكفل بالطبقة المعوزة وجعلها شغلهم الشاغل", مشددا في نفس السياق على أهمية "التوزيع العادل لثروات البلاد بين مختلف جهات الوطن".

وشدد الرئيس تبون على ضرورة "تجند الجميع لتحسين الأوضاع في مناطق الظل والأرياف".

وفي ذات السياق, دعا رئيس الجمهورية الى "الاستمرار في محاربة الرشوة واستغلال النفوذ بصرامة", حاثا المسؤولين المحليين على العمل من أجل "التغيير والقطيعة مع الممارسات القديمة والتقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة".

كلـمات مفتـاحيــة :
لقاء حكومة-ولاة: عرض شريط مصور يعكس معاناة المواطنين بالعديد من مناطق الوطن
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 19:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.17

التصدير نحو افريقيا: اتفاقية اطار بين لوجيسترانس ونادي الصناعيين للمتيجة

20.02.17

تعزيز التنمية, محاربة البيروقراطية والاهتمام باحتياجات المواطن في صلب اللقاء

20.02.17

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لولاة الجمهورية بعد اختتام لقائهم مع الحكومة

20.02.17

الجزائر-الدانمارك : بحث علاقات التعاون و سبل الارتقاء بها إلى شراكة في مجالات عديدة

20.02.17

لقاء حكومة-ولاة: عرض شريط مصور يعكس معاناة المواطنين بالعديد من مناطق الوطن

20.02.17

كرة الريشة/البطولة الافريقية (زوجي - رجال): الجزائر تحرز الذهب

الأكثــر قـراءة

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

20.02.11

مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 لإلغاء "أحكام جبائية مجحفة"

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف

20.02.10

التماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في "قضية التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش"

20.02.11

ميلاد فضاء للتنسيق بين عدد من الجمعيات والمنظمات تحت اسم شبكة "القرار بيدك"

20.02.10

وفاة 39 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية السنة