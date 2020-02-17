انتخاب بوزيد لزهاري لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

وكان السيد لزهاري قد أعيد انتخابه شهر أكتوبر المنصرم عضوا في هذه اللجنة الاستشارية لعهدة مدتها ثلاث سنوات.
و تضم اللجنة 18 خبيرا يعملون بصفتهم الشخصية ويسهرون على تقديم خدمات خاصة بالخبرة في شكل دراسات و آراء توصلت اليها الأبحاث.
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خلال ممارسة عهدتها, تسهر اللجنة على اقامة علاقات تفاعل مع الدول و الهيات الوطنية لحقوق الانسان و المنظمات غير الحكومية و مؤسسات أخرى من المجتمع المدني.
يذكر أن السيد لزهاري, العضو السابق في مجلس الأمة, يشغل منذ اكتوبر الماضي منصب رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان.