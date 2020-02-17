انتخاب بوزيد لزهاري لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

الجزائر- تم انتخاب بوزيد لزهاري لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان خلال انعقاد دورتها ال24 بجنيف سويسرا, حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان للمجلس الوطني لحقوق الانسان.

وكان السيد لزهاري قد أعيد انتخابه شهر أكتوبر المنصرم عضوا في هذه اللجنة الاستشارية لعهدة مدتها ثلاث سنوات.

و تضم اللجنة 18 خبيرا يعملون بصفتهم الشخصية ويسهرون على تقديم خدمات خاصة بالخبرة في شكل دراسات و آراء توصلت اليها الأبحاث.

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خلال ممارسة عهدتها, تسهر اللجنة على اقامة علاقات تفاعل مع الدول و الهيات الوطنية لحقوق الانسان و المنظمات غير الحكومية و مؤسسات أخرى من المجتمع المدني.

يذكر أن السيد لزهاري, العضو السابق في مجلس الأمة, يشغل منذ اكتوبر الماضي منصب رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان.