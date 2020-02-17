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انشاء محكمة دستورية: الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل تعرب عن "ارتياحها الكبير"

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 17:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر- اعربت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل يوم الاثنين عن "ارتياحها الكبير" بخصوص اعلان رئيس الجمهورية المتعلق بإنشاء محكمة دستورية.

و اوضح بيان لمنظمة ارباب العمل اننا "تلقينا بارتياح كبير، الاعلان الذي قام به رئيس الجمهورية حول مسعى لإنشاء محكمة دستورية قريبا".

للتذكير ان انشاء المحكمة الدستورية قد اعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم امس الاحد خلال لقاء الحكومة بالولاة.

كما اوضحت الكونفدرالية انه سبق لها في سنة 2013 ان "اقترحت و طالبت بإنشاء محكمة دستورية من اجل تصحيح الاختلالات المسجلة التي تخلق صعوبات كبيرة من حيث القصور في تنفيذ النصوص و التشدد البيروقراطي و الاثار الضارة للمحاباة".

كما يتعلق الامر بالنسبة للكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل ب"ادماج جميع طاقات البلاد في جهود التنمية" مما يشكل "تجديدا على عدة اصعدة".

آخر تعديل على الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 17:28
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انشاء محكمة دستورية: الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل تعرب عن "ارتياحها الكبير"
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 17:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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