الجزائر-كوريا الشمالية : تفعيل العلاقات البرلمانية الثنائية محور لقاء بالمجلس الشعبي الوطني

الجزائر - استعرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني, عبد القادر عبد اللاوي, مع سفير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية, سونغ تشانغ سيك, اليوم الاثنين, واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيزها بتفعيل الديبلوماسية البرلمانية, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن السيد عبد اللاوي استعرض خلال استقباله للسفير الكوري "واقع العلاقات الثنائية التي تربط البلدين", مؤكدا "ضرورة تعزيزها بتفعيل الديبلوماسية البرلمانية عن طريق تبادل الزيارات والوفود والارتقاء بأواصر الصداقة بين الشعبين". كما تم التطرق إلى "القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي".

من جهته, عبر سفير كوريا الشمالية عن "تقدير بلاده للجزائر لما تبذله من جهود في مختلف المحافل دفاعا عن قيم الأمن والسلم في العالم", مشيرا إلى "الرغبة القوية في دعم العلاقات البرلمانية بما يخدم ترقية العلاقات الثنائية".