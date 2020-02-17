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تنظيم الورشة التكوينية الثانية للصحافيين حول المصطلحات والمفاهيم الأساسية للقانون

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 16:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

الجزائر - نظمت وزارة العدل, يوم الاثنين, بالجزائر العاصمة, في إطار برنامج دعم قطاع العدالة, الورشة التكوينية الثانية لفائدة 30 صحفيا حول المصطلحات والمفاهيم الأساسية للقانون تحت عنوان "العدالة الجزائية وجنح الصحافة".

وتعالج هذه الورشة التي تتواصل إلى غاية يوم غد الثلاثاء, وينشطها الأستاذ والدكتور في القانون, احسن بوسقيعة, في مرحلتها الأولى, محورين أساسين يعنى الأول بالعدالة الجزائية من خلال شرح المصطلحات القانونية فيما يتعلق بالدعوى العمومية والعلاقة التي تربط الشرطة القضائية ووكيل الجمهورية وكذا بين هذا الأخير وقاضي التحقيق, في معالجة قضايا الجنح وكذا الجنايات وصولا إلى المحاكمة والخطوات المتبعة في تطبيق العقوبات مع شرح المواد القانونية التي تكفل حقوق الضحايا والمتهمين ومجال عمل كل سلطة قضائية.

بينما ستخصص المرحلة الثانية من هذه الورشة ل"جنح الصحافة والاعتداء على شرف واعتبار الأشخاص", بحيث يقوم الأستاذ بوسقيعة المشرف على التكوين, بشرح التعريفات الدقيقة والقانونية للقذف, السب, الإهانة والإساءة والإجراءات التي يكفلها القانون لمتابعة هذه الجنح خصوصا فيما يتعلق بالشكوى, التقادم والدفع بصحة الوقائع المنشورة.

كما ستتناول الورشة التكوينية الجزاء والمسؤولية الجزائية المترتبة عن ارتكاب هذه الجنح من خلال شرح العقوبات المقررة والأشخاص المسؤولة جزائيا.

وكانت وزارة العدل قد نظمت ورشة أولى لفائدة الصحفيين يومي 11 و12 فبراير الجاري, تمحورت حول موضوع النظام القضائي الجزائري, تنظيمه والتعريف بالفاعلين فيه والاجراءات المعمول بها أمام مختلف الجهات القضائية.

آخر تعديل على الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 16:41
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تنظيم الورشة التكوينية الثانية للصحافيين حول المصطلحات والمفاهيم الأساسية للقانون
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 16:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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